Die SeniorenLebenshilfe erhält Einzug in Zwickau

Ab sofort unterstützt Lebenshelferin Uta Papkalla Senioren in Zwickau und Umgebung

Zwickau, 03.03.2021. Ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen ist der Wunsch fast aller älteren Menschen. Dieses Bedürfnis zu erfüllen ist nicht immer möglich. Denn oft fehlt es an Angehörigen, die die Senioren in ihrem Alltag unterstützen. Doch durch das Angebot der SeniorenLebenshilfe kann ein Umzug in ein Pflegeheim in vielen Fällen verhindert werden. Der deutschlandweit tätige Dienstleister bietet für ältere Menschen individuelle Leistungen im vorpflegerischen Bereich an. Auch in Zwickau und Umgebung ist das vielfältige Angebot dank der neuen Lebenshelferin Uta Papkalla zukünftig verfügbar. Detaillierte Infos hierzu finden Sie online unter Lebenshelfer Zwickau.

Seit 2012 verfolgt die SeniorenLebenshilfe das Ziel, Senioren ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen

Die SeniorenLebenshilfe, die unter der Leitung vom Geschäftsführerpaar Carola und Benjamin Braun steht, hat mit ihrer Betreuung ein deutschlandweit einzigartiges Konzept erschaffen. Erklärtes Ziel ist es, den Senioren ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglich. Die erbrachten Leistungen orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen und den persönlichen Wünschen der älteren Menschen. Auch der zwischenmenschliche Kontakt spielt eine große Rolle bei der täglichen Arbeit der Lebenshelfer. Die Senioren erhalten einen festen Lebenshelfer zugewiesen, um ihnen eine feste Konstante im Leben zu geben, zu der sie Vertrauen aufbauen können. Koordiniert und durch Schulungen auf die Tätigkeit bestens vorbereitet werden die Lebenshelfer von der Berliner Zentrale aus.

Vielfältige Leistungen für mehr Lebensqualität im fortgeschrittenen Alter

Je älter Menschen werden, desto schwieriger fällt es ihnen, sich selbst um alle anfallenden Tätigkeiten zu kümmern. Die Lebenshelfer nehmen den Senioren alles ab, was sie nicht mehr selbst erledigen können. Dazu können Leistungen im Haushalt gehören, zum Beispiel das Putzen der Wohnung, das Einkaufen von Lebensmitteln oder das Waschen der Wäsche. Die Senioren werden außerdem bei Bedarf zu Terminen begleitet, zum Beispiel zum Arzt. Jedem Lebenshelfer steht ein eigener Pkw zur Verfügung, damit die Wege schnell und bequem zurückgelegt werden können. Gemeinsam unternommene Spaziergänge oder abwechslungsreiche Spielenachmittage runden das Angebot der SeniorenLebenshilfe ab.

Uta Papkalla ist die neue Lebenshelferin in Zwickau

Seit Februar 2021 ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe auch für Senioren in Zwickau und Umgebung verfügbar. Die neueste Lebenshelferin Uta Papkalla hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Senioren mehr Lebensfreude zu schenken und sie in ihrem Alltag bestmöglich zu unterstützen. Die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen war nach ihrem Fachschulstudium im Bereich Krippenpädagogik viele Jahre als Erzieherin tätig. Sie liebt die Natur und verbringt dort viel Zeit mit ihrem Hund. An ihrer neuen Tätigkeit gefällt ihr vor allem, dass sie genau dort Hilfe leisten kann, wo diese benötigt wird. Sie möchte ihre Senioren nicht nur mit praktischen Tätigkeiten unterstützen, sondern auch seelischen Beistand leisten sowie Freuden und Sorgen mit ihnen teilen.

Unterstützung in Ihrer Nähe finden oder selbst Lebenshelfer werden

Lebenshelfer in Ihrer Nähe finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de. Die SeniorenLebenshilfe ist ein familiengeführtes Unternehmen und eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Um das Angebot noch weiter auszubauen, sind Carola Braun und ihre Familie dabei stetig auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern. Diese sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig und werden von der Berliner Zentrale aus in allen Bereichen tatkräftig unterstützt.

