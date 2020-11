Die SeniorenLebenshilfe erhält Einzug in Gyhum

Unsere neue Lebenshelferin Marlene Pohl

Gyhum, 23.11.2020. Die SeniorenLebenshilfe ist ein einzigartiger Zuhause-Service für ältere Menschen, die ihren Lebensalltag nicht mehr völlig selbstständig gestalten können. Alle Lebenshelfer/innen sind menschliche Schnittstellen, die für eine Erhöhung der Alltagskompetenz sorgen und ältere Menschen dabei unterstützen, so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu leben. Mit Marlene Pohl hat die SeniorenLebenshilfe eine neue Lebenshelferin gewonnen, die diesen Service für Senioren in und um Gyhum anbietet. Für mehr Informationen zum familiengeführten Dienstleistungsunternehmen und zu Frau Pohl empfiehlt sich ein Besuch auf www.seniorenlebenshilfe.de oder auf Lebenshelfer Gyhum.

Herausragendes Dienstleistungskonzept verhilft Senioren zu mehr Lebensqualität

Die SeniorenLebenshilfe ist auf die vorpflegerische Betreuung spezialisiert. Konkret sorgen alle Dienstleistungen dafür, dass Senioren länger in ihrem liebgewonnenen Zuhause leben können. Nimmt die Alltagskompetenz mit zunehmendem Alter ab, hat die Familie nur wenig Zeit oder wohnt weit entfernt, springen Lebenshelferinnen wie Marlene Pohl ein. Sie motivieren zu gemeinsamen Aktivitäten, sind emotional für die betreuten Senioren da und helfen bei schwierigen Aufgaben im Alltag. Das Netzwerk ist bundesweit verfügbar und beschäftigt seit 2012 in vielen Regionen Deutschlands fachlich geschulte, passionierte und erfahrene Lebenshelfer/innen. Mit dem Konzept der SeniorenLebenshilfe werden Familien entlastet und Senioren können ihren Lebensabend genießen, ohne dass die Abnahme der Alltagskompetenz zu einem ernsthaften Problem wird.

Die Vorpflege beruht auf Menschlichkeit und individuellen Leistungsangeboten

Welche Aufgaben Lebenshelferinnen wie Frau Marlene Pohl im Auftrag der SeniorenLebenshilfe übernehmen, beruht auf einer persönlichen Absprache. Die Koordination der Dienstleistungen erfolgt über die Berliner Zentrale, die sich auch um die Fortbildungen und Schulungen aller Lebenshelfer/innen kümmert. Aufgaben wie das Erledigen der Wäsche, Kochen, Putzen oder Einkaufen gehören zu den Standarddienstleistungen der SeniorenLebenshilfe. Ebenso wichtig sind persönliche Gespräche mit den betreuten Senioren, Fahrten im PKW der Lebenshelfer zum Arzt und auf Behörden, sowie gemeinsame Spaziergänge und Unternehmungen. Die auf Honorarbasis arbeitenden Lebenshelfer sind mehr als nur Dienstleister. Sie sind Freund/in, Gesprächspartner, sowie der motivierende Part und Helfer in vielen Lebenslagen.

Marlene Pohl: Neue Lebenshelferin für Senioren in der Region Gyhum

Seit kurzem verstärkt Marlene Pohl das Team der SeniorenLebenshilfe. Durch ihren Standort in Gyhum können dort lebende Senioren die Dienstleistungen der Lebenshelferin in Anspruch nehmen und sich für eine fachkompetente, empathische und sozial engagierte Betreuung in der Vorpflege entscheiden. Frau Pohl verfügt über viele Qualifikationen, viel Empathie und arbeitet gerne mit älteren Menschen zusammen, die in ganz unterschiedlichen Situationen Hilfe benötigen oder sich einfach wünschen, dass man ihnen zuhört und den Tag mit einem Lächeln beginnen lässt. Ihre Berufung sieht sie darin, Senioren etwas zurückzugeben und in allen Alltagsdingen mit Rat und Tat zu unterstützen.

Die SeniorenLebenshilfe – Lebenshelferin Marlene Pohl

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH mit Hauptsitz in Berlin und sucht ständig neue Lebenshelfer/innen, die das Team mit Passion und Empathie verstärken. Wie alle Lebenshelfer/innen ist dabei auch Marlene Pohl aus Gyhum auf selbstständig-freiberuflicher Basis für das familiengeführte Dienstleistungsunternehmen tätig. Durch die tatkräftige Unterstützung des Berliner Teams werden alle Lebenshelfer optimal auf ihren Einstieg vorbereitet und auch wahrend ihrer Tätigkeit umfassend unterstützt.

