Die SeniorenLebenshilfe bekommt einen neuen Lebenshelfer

Jürgen Romeyke bietet Senioren in Uelzen seine Unterstützung an

Uelzen, 21.10.2020. Die SeniorenLebenshilfe versteht sich als Dienstleister im vorpflegerischen Bereich. Die vielfältigen Leistungen sollen ältere Menschen dabei unterstützen, ein besseres Leben mit gesteigerter Lebensqualität zu führen. Senioren, die sich nicht mehr alleine versorgen können, nehmen die Dienste der Lebenshelfer gerne in Anspruch. Durch den neuen Lebenshelfer Jürgen Romeyke können zukünftig auch Senioren in Uelzen und Umgebung in den Genuss der sinnvollen Alltagsunterstützung kommen. Detaillierte Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe befinden sich unter Lebenshelfer in Uelzen.

Bundesweites Angebot für Senioren seit 2012

Seit 2012 gibt es das Angebot der SeniorenLebenshilfe bereits. Ins Leben gerufen wurde sie von Carola Braun, die durch ihre eigene Tätigkeit für ein älteres Ehepaar die Wichtigkeit dieser Aufgabe schnell erkannte. In den letzten Jahren ist das Netzwerk aus Lebenshelfern immer weiter gewachsen, wodurch die SeniorenLebenshilfe ihre Unterstützung für Senioren mittlerweile bundesweit anbieten kann. Die Lebenshelfer arbeiten auf selbstständig-freiberuflicher Basis und werden dabei von der in Berlin ansässigen Zentrale aus tatkräftig unterstützt. Neben der Koordination sehen sich Carola und Benjamin Braun auch für die Schulung und die Fortbildung der Lebenshelfer in der Verantwortung.

Vielfältig und individuell – die SeniorenLebenshilfe wartet mit einem sinnvollen Konzept auf

Mit zunehmendem Alter fällt es Senioren immer schwerer, alleine ihren Alltag zu meistern. Aufgabe der Lebenshelfer ist es daher, sie dabei so gut wie möglich zu unterstützen. Abhängig von den individuellen Wünschen und dem Bedarf der Senioren wird das Leistungsangebot der SeniorenLebenshilfe passgenau abgestimmt. Die Lebenshelfer übernehmen beispielsweise Aufgaben im Haushalt. Neben dem Wohnungsputz kümmern sie sich um den Einkauf, die Wäsche und das tägliche Zubereiten der Mahlzeiten. Mit dem Pkw des Lebenshelfers können die Senioren außerdem zu den unterschiedlichsten Terminen begleitet werden. Egal ob sie zum Arzt oder zu einem behördlichen Termin müssen, ihr Lebenshelfer bringt sie dort hin. Auch Freizeitaktivitäten werden gemeinsam unternommen. Je nachdem, was die Senioren präferieren, werden gemeinsame Spaziergänge gemacht oder eine kulturelle Veranstaltung besucht. Intensive Gespräche kommen dabei natürlich auch nicht zu kurz.

Jürgen Romeyke möchte Senioren in Uelzen und Umgebung vor der Einsamkeit beschützen

Nicht immer gibt es Angehörige, die sich regelmäßig um ihre Eltern oder Großeltern kümmern können. Daher ist die Einsamkeit für viele Senioren eine große Belastung. Jürgen Romeyke hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu ändern. Durch seine Unterstützung sollen ältere Menschen wieder neuen Lebensmut schöpfen und ihren Lebensabend entspannt im eigenen Zuhause verbringen können. Nach seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann hat er zusätzlich eine Ausbildung zur Betreuungskraft gemacht. Anschließend hat er als DRK-Fahrer sowie mit dementen Menschen im Altenheim gearbeitet. Der 1960 geborene Uelzener lebt in einer langjährigen Partnerschaft und beschäftigt sich mit Fitness, Yoga und Meditation. Er bietet seine Dienste den Senioren und Seniorinnen rund um Uelzen an.

Sie suchen einen Lebenshelfer oder wollen selbst Lebenshelfer werden?

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de. Das Unternehmen, das eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist ständig auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern, die das bestehende Team tatkräftig unterstützen. Auch Sie können ein Teil des Netzwerks werden. Auch auf der Suche nach einem Lebenshelfer in Ihrer Nähe werden Sie ebenfalls online fündig.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

