Die Seiten-Werk GmbH & Co. KG ist TOP-UNTERNEHMEN 2020/2021 im Bereich Kundenzufriedenheit

Die Seiten-Werk entstand aus der vorherigen “Lorenz Thaden & Tim Bauer GbR”. Die damals 16-jährigen Gründer träumten davon, den Webseiten Markt aufzufrischen und neue Ideen für kleine und mittelständische Unternehmen umzusetzen. So entstand 2016 die erste Firma, welche dann 2019 in die Seiten-Werk GmbH & Co. KG einfloss.

Neben dem Standort in Seevetal gibt es zudem einen zweiten Standort in Harburg, Hamburg. Der Standort bietet für die Mitarbeiter eine perfekte Möglichkeit, vor Ort die Digitalisierung von Unternehmen voranzutreiben. Auch Beratungstermine und Kundentermine werden hier vor Ort abgehalten.

Was macht die Seiten-Werk einzigartig?

Webseiten verändern sich täglich und stellen Besitzer vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig sind die User kritisch, was Responsive Design und Grafik angeht. Hier legt die Seiten-Werk Hand an und bietet ein Komplettpaket aus Beratung, Umsetzung und fortlaufender Betreuung. Zudem bietet die Seiten-Werk eine Software namens “Lead Revolution” an, welche die Conversion einer Webseite drastisch steigert.

Die Spezialisierung auf Berater, Coaches und Dienstleister sichert zudem, dass sich hier nur auf ein bestimmtes Kundensegment konzentriert wird. So können replizierbare Erfolge produziert werden. Mit einer kostenlosen Videoanalyse können Interessenten sich überzeugen lassen.

Warum hat Seiten-Werk GmbH & Co. KG die Auszeichnung erhalten?

Wir, die unabhängige Unternehmensberatung Alexander Markwirth, haben das Unternehmen Seiten-Werk GmbH & Co. KG überprüft. Besonders herausragend ist der Bereich Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen Seiten-Werk GmbH & Co. KG wird insgesamt mit 5 Sternen für exzellentes Management ausgezeichnet und gehört somit zu den TOP- UNTERNEHMEN in Deutschland.

Was ist TOP-UNTERNEHMEN?

TOP-Unternehmen ist eine Auszeichnung, die von der unabhängigen Unternehmensberatung Alexander Markwirth vergeben wird. Dazu werden unterschiedliche Bereich wie beispielweise Unternehmensführung, Kundenzufriedenheit, Kundenservice, Zukunftsorientierung, Mitarbeiterorientierung und deren Entwicklung sowie Digitalisierung und Innovation auf Exzellenz überprüft. Für die Gesamtleistung können bis zu 5 Sterne für exzellentes Management erworben werden.

Die Seiten-Werk hat sich darauf spezialisiert, Webseiten zu entwickeln und zu optimieren, welche speziell auf Performance und Conversion ausgerichtet sind. Denn das Wichtigste einer Webseite ist es, dass darüber neue Interessenten und Kundenanfragen entstehen. Dies stellt die Mission der Seiten-Werk dar, da es unzählige Webseiten gibt, da nicht den gewünschten Erfolg bringen. Speziell hierfür wird die eigens entwickelte “Werksformel” eingesetzt, welche durch eine psychologische Benutzerführung und dem richtigen graphischen Aufbau dafür sorgt, dass mehr Anfragen über die Webseite generiert werden. Darüber hinaus werden die Seiten auf Herz und Nieren geprüft, was sowohl das Rechtliche als auch das Technische anbelangt. Nur so kann langfristig die Werksqualität gesichert werden.

Kontakt

Seiten-Werk Gmbh & Co. KG

Tim Bauer

Kämpenweg 34

21217 Seevetal

+49 4105 8598910

dialog@seiten-werk.de

https://seiten-werk.com/

