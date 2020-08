Die Schrottabholung in Hattingen bieten für den Schrott gutes Geld über Schrottabholung.org

Location: Akademie der Ingenieure Street: Gerhard-Koch-Str. 2 City: 73760 - Ostfildern (Germany) Start: 20.08.2020 09:00 Uhr End: 20.08.2020 12:15 Uhr Entry: 118.00 Euro (non 19% VAT) get ticket Lernen Sie die Anforderungen an das Barrierefreie Bauen und den vorbeugenden Brandschutz kennen und in Ihre Planung zu integrieren. Die Abstimmung zwischen Planern und Brandschutzsachverständigen fördert die bestmögliche Erfüllung der Schutzziele. Sie erhalten eine Übersicht zu brandschutzrelevanten Planungsgrundlagen nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2...