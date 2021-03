Die Schrottabholung in Dorsten ermöglicht es allen Haushalten, ihren Schrott kostenlos abholen zu lassen

Die Schrottabholung sammelt haushaltsüblichen Schrott im gesamten Stadtgebiet und dem Umland von Dorsten, um es dem Recycling zuzuführen

Wer ein Haus kauft und von Grund auf sanieren möchte, steht zuallererst vor einer Menge Schrott und Schutt. Nicht alle Hausherren wissen, dass sie ihren Schrott in Dorsten und dem gesamten Regierungsbezirk Arnsberg kostenlos abholen lassen können. Die Heizung soll ausgetauscht werden? Kein Problem: Alte Heizungsrohre und -kessel werden ebenso kostenlos abgeholt wie die lange ausgedienten Stahlbehälter. Aber auch Wasserleitungen, Kabel und viele weitere Materialien, die beim Sanieren und Entkernen anfallen, holt die Schrottabholung Dorsten direkt vor Ort bei ihren Kunden ab. Auf Wunsch können außerdem Demontagearbeiten übernommen werden, um die Hauskäufer zusätzlich zu entlasten. Da im Zuge von Sanierungen sehr viel Mischschrott anfallen kann, sollte dem „Besitzer“ dieses Schrotts bewusst sein, dass dieser durchaus einen nicht zu unterschätzenden Wert hat. Die in ihm enthaltenen Rohstoffe sind sehr begehrt, weshalb die Schrottabholung Dorsten nicht nur die kostenlose Abholung anbietet, sondern auch einen Ankauf des Schrotts zu tagesaktuellen Preisen. Ein Anruf genügt, um sich in Hinblick auf einen Termin und die zu realisierenden Kurse zu informieren.

Die Rohstoffe werden dringend für die Aufrechterhaltung des Rohstoff-Kreislaufs benötigt

Die Schrottabholung Dorsten transportiert den Elektro- und Mischschrott zunächst zu ihrem Depot, wo er eine Reinigung und Sortierung durchläuft. Toxische und wertlose Materialien werden von den begehrten Rohstoffen getrennt und den Entfallstellen zugeführt. Die Rohstoffe selbst werden anschließend an die Recyclinganlagen geliefert, die sie nach einer entsprechenden Aufbereitung dem sekundären Rohstoff-Kreislauf wieder zuführen. Die gesamte Recycling-Industrie ist gerade in Deutschland von enormer Wichtigkeit, da das Land in Bezug auf den Primärmarkt stark von Importen abhängig ist. Das Recycling wirkt somit der Abhängigkeit des Landes effektiv entgegen. Ein weiteres Kriterium allerdings wiegt sehr viel schwerer: der Umweltschutz. Durch ein funktionierendes Recycling-System kann einer Verschwendung von Ressourcen entgegengewirkt werden. Bei diesen Ressourcen kann es sich beispielsweise um monetäre Mittel oder Energie handeln. Auch einem Raubbau wird wirkungsvoll entgegengewirkt. Somit ist die Abgabe von Mischschrott an die Schrottabholung Dorsten eine Win-Win-Situation für alle – unabhängig davon, ob die Mengen für einen Schrottankauf ausreichen oder nicht.

Kurzzusammenfassung

Nicht nur bei Sanierungen und Renovierungen fällt neben Schutt auch sehr viel Mischschrott an. Von der Schrottabholung Dorsten können alle Privatpersonen ihren Schrott kostenlos abholen lassen. Dieser Service ist in Dorsten und dem gesamten Regierungsbezirk Arnsberg verfügbar. Bei größeren Mengen Schrott bietet die Schrottabholung außerdem die Option, ihn zu tagesaktuellen Kursen anzukaufen.

Pressekontaktdaten:

Schrottabholung.org

Mahmoud El-Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Bochum – Wattenscheid

Mobile: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org

