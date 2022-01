Die Schrottabholung für Bergisch Gladbach und das Ruhrgebiet bietet die kostenlose Schrottentsorgung von Schrott an

Um Ressourcen, auf die wir auch in Zukunft dringend angewiesen sind, zu schonen, sollten möglichst alle Haushalte diesen Service nutzen

Täglich werden mehr Ressourcen verbraucht als umweltverträglich ist. Viele Rohstoffe sind bis zur Neige erschöpft. Gleichzeitig besteht ein schier unendlicher Bedarf an Rohstoffen. Grund genug für die immensen Anstrengungen, die zur Ressourcenschonung unternommen werden. Während Kunststoffe in den Supermärkten und Glas in Containern gesammelt werden, liegt das Hauptaugenmerk der Schrottabholung Bergisch Gladbach auf Altmetallschrott, der sich in quasi jedem Haushalt findet und keinesfalls in den Restmüll gelangen sollte. Wer seinen Schrott einsammeln möchte, hat stattdessen die Möglichkeit, die Schrottabholung Bergisch Gladbach zu kontaktieren. Diese holt den Schrott zeitnah und für die Kunden kostenlos im Bergisch Gladbach Stadtgebiet und dem übrigen Ruhrgebiet ab. Im Gegensatz zur Fahrt zu den Wertstoffhöfen, die von den Kommunen unterhalten werden, übernimmt die Schrottabholung sämtliche mit der Abholung in Zusammenhang stehenden Arbeiten: Sie sammelt den Schrott ein, verlädt ihn und transportiert ihn ab. Die Haushalte müssen lediglich für einen freien Zugang sorgen.

Nachdem die Haushalte ihren Schrott einsammeln lassen haben, gibt es für die Schrottabholung Bergisch Gladbach viel zu tun.

Während sich die Bergisch Gladbach Kunden nach der Schrottabholung entspannt zurücklehnen und sich darüber freuen können, einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet sowie gleichzeitig Platz zurückgewonnen zu haben, ist für die Schrottabholung die Arbeit noch längst nicht getan. Sie muss den Altmetallschrott und Mischschrott vorsortieren, wobei sie große Umsicht walten lassen muss, da der Schrott neben wertvollen auch toxische Bestandteile aufweist. Nach der Sortierung wird der Schrott zu den auf das jeweilige Material spezialisierten Wiederaufbereitungsanlagen transportiert. Hier werden die Materialien eingeschmolzen und stehen dann der Industrie für eine weitere Verwendung zur Verfügung. Diese ist nicht zuletzt aus Kosten- und Effizienzgründen auf die wiederaufbereiteten Materialien dringend angewiesen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Kurzzusammenfassung

Der weltweite Ressourcenverbrauch ist sehr viel höher als es für unseren Planeten verträglich ist. Dem Raubbau und der Erschöpfung natürlicher Ressourcen wird inzwischen mittels Recycling entschieden entgegengewirkt. Die Schrottabholung Bergisch Gladbach ist auf Misch- und Altmetallschrott spezialisiert und holt haushaltsüblichen Schrott im gesamten Ruhrgebiet kostenlos ab.

