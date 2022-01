Die richtige Farbe für die richtigen Räumlichkeiten

Landeck, der Maler Frankfurt – Farbe, Gestaltung und Bautenschutz

Landeck frischt auf! Der Maler in Frankfurt am Main für Malerarbeiten jeglicher Art orientiert sich stets an den neuesten Trends. Unsere Passion liegt in der Auswahl der richtigen Farbe für jede Räumlichkeit.

Natürlich besprechen wir im Vorfeld die Ideen und Vorstellungen unserer Kunden und beraten kompetent und professionell. Welche Farbe passt in welches Zimmer? Diese Frage hören wir häufig.

Mit Farben können wir einen komplett neuen Raumeindruck erzeugen. Jede Wandfarbe verleiht dem Raum eine andere Stimmung und zusammen sorgen die richtigen Farben für ein harmonisches Wohnambiente. Mit den passenden Gestaltungskonzepten für Privaträume und Gewerbeflächen schaffen wir ein abgestimmtes Farbbild.

Das hoch qualifizierte Team von Landeck, dem Maler in Frankfurt, steht seit über 88 Jahren für Tradition aus Liebe. Die gestalterische und technische Beratung gehört für uns von Anfang an dazu. Sie sorgt am Ende für eine harmonische Farbabstimmung und einen Gleichklang der Kolorationen.

Aspekte für die Innenraumgestaltung – Farben machen Räume

Die Trends reichen derzeit von leuchtendem Orange und Gelb über Blau und softe Pastelltöne bis hin zu Pantone und intensiven Klassikern wie Rot oder Grün. So können unterschiedliche Farben wirken:

– Kleine Räume hell gestalten, dadurch wirkt der Raum größer. Für farbliche Akzente können Naturtöne eingesetzt werden.

– Altbauten stehen gebrochene Weißtöne wie Altweiß, Cremeweiß oder Off-White gut. Eine einzelne dunkle Wand betont Möbel und Einrichtungen.

– Alles in einer Farbe abgestimmt erzeugt Struktur und Harmonie. Beerentöne, Eisblau, Korallenrot oder Taubenblau sind angesagt.

– Wohn- und Essbereiche freuen sich über energetisierende Farben wie Weinrot oder Gelb. In Kombination mit mediterranen Tönen der Einrichtung entsteht eine wohltuende Einheit.

– Ledermöbel und Holzmöbel wirken harmonisch mit Aquatönen wie Smaragd. Die Wandfarbe wirkt besonders mit tiefblauen Samtbezügen oder einem waldgrünen Sofa.

Welche Farbe erzeugt welche Stimmung?

Ob hell oder dunkel: Wesentlich ist das richtige Maß. Bei helleren Farben können mehrere Räume dem Stil folgen. Bei kräftigen Tönen ist es jedoch sinnvoll, sich auf eine oder wenige Wände zu beschränken. Mit der richtigen Wandfarbe wirken Räume lebendiger und die Einrichtung zeigt Persönlichkeit.

Mit verschiedenen Formen der Wandgestaltung setzen wir als Maler in Frankfurt optische Akzente. Musterwalzen, Maserungen, Schwammtechnik oder Wickel- und Tuchtechniken sind Methoden für aussagekräftige Designs.

Kleine Accessoires können große Veränderungen bewirken. Die neue Farbigkeit wird bleiben und eine gewisse Extravaganz steht jedem Zuhause.

Die Trends für Wandfarben sind:

– Warme Farben wie Orange oder Pastellrosa an Wänden und Decken vermeiden Unruhe.

– Dezente Farben wie Creme, Beige oder Erdbraun wirken besonders wohnlich.

– Kühle Farbtöne setzen klare Kontraste wie beispielsweise Jadegrün, Wassermelonenrot oder Grau.

– Grüntöne von pastelligem Lindgrün bis Smaragd versprühen Eleganz und Moderne.

– Monochrome Räume in Korallenrot harmonieren mit Partnern in Taupe, Sand oder Grau.

Maler Landeck in Frankfurt bringt Farbe ins Haus und verleiht Räumen besonderen Charakter. Wir garantieren qualitativ hochwertige Handwerksarbeit von einem erfahrenen und kompetenten Team. Maler in Frankfurt gesucht? Maler Landeck lässt individuelle Wohnträume wahr werden.

Unser Malerbetrieb aus Frankfurt kümmert sich um Malerarbeiten jeglicher Art. Unsere Passion liegt in der Verschönerung und Sanierung Ihrer Immobilie. Ob Sie als privater oder gewerblicher Kunde zu uns kommen, macht für unseren Malerfachbetrieb keinen Unterschied. Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Ideen und Vorstellungen hinsichtlich der gewünschten Malerarbeiten und beraten Sie dazu kompetent. Im Innenbereich eines privaten Hauses sorgen wir für eine angenehme Atmosphäre, in der Sie sich wohlfühlen. Verschiedene Gestaltungskonzepte für Geschäftsräume hingegen können ein Flair schaffen, das Seriosität ausstrahlt und Ihre Kunden schon beim ersten Besuch anspricht.

Unser Team aus Malermeistern, Malern und Lackierern ist ebenso auf die Sanierung und Gestaltung von Hauswänden spezialisiert. In Frankfurt und Umgebung sind Sie vielleicht auch schon an einer von uns renovierten Fassade vorbeigekommen. Besonderen Wert legt unser Malerbetrieb auf die Erhaltung historischer Gebäude und versetzt sie mit einem professionellen Anstrich und eventuell anfallenden Stuckarbeiten in ihren ursprünglichen, reizvollen Zustand zurück. Dafür nutzen wir aus dem traditionellen Malerhandwerk bekannte Materialien und Techniken, die besonders schadstoffarm bzw. schadstofffrei sind und somit auf baubiologischen Grundlagen basieren.

Lassen Sie sich bei kleineren oder größeren Projekten gern von unserem hochqualifizierten Team beraten und schauen Sie in unserem Malerbetrieb in Frankfurt vorbei. In unserem Ausstellungsraum können Sie Ideen sammeln und uns persönlich kennenlernen. Gerne können Sie uns auch jederzeit anrufen und einen Termin mit unseren Experten vereinbaren.

