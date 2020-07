Die Reise zu einem gesünderen Ich – Mit dem personalisierten myBodyID Lifestyle-Programm von NUTRILITE™

Personalisiert, individuell, einzigartig: Das neue NUTRILITE™ myBodyID ist ein Ernährungs- und Fitnessprogramm, das auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingeht und langfristig zu einem gesunden Lebensstil verhilft. NUTRILITE™ myBodyID analysiert das Erbgut und erstellt daraus ein persönliches Profil, das Auskunft über die optimale Ernährung sowie die sportliche Bewegungsintensität gibt. Um das Programm individuell anzupassen, kann jeder Teilnehmer seine Ernährungs- und Sportempfehlungen in einem persönlichen Plan ganz nach Belieben verändern – damit das Lifestyle-Programm jederzeit mit den eigenen Gewohnheiten vereinbar ist. So können die persönlichen Ziele – ob es das neue Wohlgefühl durch einen gesunden Lebensstil, das Halten des Traumgewichts, die Straffung des Körpers oder die Gewichtsreduktion ist – dauerhaft erreicht werden.

Als innovatives Lifestyle-Programm greift NUTRILITE™ myBodyID auf die Nutrigenetik zurück. Diese erlaubt es, anhand einer Genanalyse Schlussfolgerungen über die Beziehung von Ernährung und Bewegung hinsichtlich des Erbguts zu ziehen – an diesem Punkt setzt das Programm NUTRILITE™ myBodyID an: Das Erbgut, die DNA, wird auf ausgewählte, stoffwechselrelevante Gen-Varianten getestet, aus deren Analyse Ergebnisse über die Verstoffwechselung und Verwertung von Fetten, Kohlehydraten und Proteinen gezogen werden können.

NUTRILITE™ myBodyID ist eine langfristige und ganzheitliche Investition in die eigene Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden. Unter www.nutrilitemybodyid.de und www.nutrilitemybodyid.at startet die Reise zu einem gesunden Lebensstil.

Über Convensis Group :

Die Convensis Group ist eine inhabergeführte Full-Service-Kommunikationsgruppe mit Sitz in Stuttgart. Mit einem interdisziplinären Team und einem engen Netzwerk von Partnerunternehmen in den Bereichen Strategie, Medien, Digital, Multi-Channel-Marketing, Change Communications, Research sowie Consulting erarbeiten wir für unsere Kunden hochspezialisierte und erfolgreiche Kommunikationskonzepte.

Seit 2001 wird das gesamte Spektrum an Kommunikationsinstrumenten und -techniken national und international in über 70 Ländern umgesetzt. CEO und Inhaber der Convensis Group, Prof. Dr. Stefan Hencke, ist Professor für Marketing und Kommunikation an der Fachhochschule Trier und Landesvorsitzender der DPRG in Baden-Württemberg.

