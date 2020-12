Die Quantron AG wächst und besetzt strategische Positionen mit namhaften Führungspersönlichkeiten aus der Nutzfahrzeugbranche

Am Anfang stand die Vision von Andreas Haller. Inzwischen hat sich die Quantron AG, seit der Gründung im Juli 2019, rasant entwickelt und ist nicht nur bei den großen OEMs der Branche bekannt. Um zwei Business Units weiter gezielt zu verstärken, wurden mit Christoph Wede und Claudio Matà zwei sehr erfahrene und hochqualifizierte Führungskräfte ins Unternehmen geholt.

Hochkarätige Verstärkung des Quantron-Teams

Die Quantron AG ist der einzige Full-Range-Anbieter elektrifizierter Komplettlösungen bei Nutzfahrzeugen von <3,49 bis 44 t und Bussen in Europa. „Um diese Vorreiterstellung zu halten bzw. diese weiter nachhaltig auszubauen und um unsere zukünftigen Pläne entsprechend umsetzen zu können, müssen wir die Kompetenzen erfahrener und hochkarätiger Mitarbeiter im Unternehmen bündeln“, erklärt Gründer und Vorstand Andreas Haller. Im neuen Headquarter (inkl. Produktionshallen), welches Anfang 2021 bezogen wird, sollen bis Ende 2022 ca. 200 Mitarbeiter in Vollzeit angestellt werden.

Head of Business Unit Sales Truck & Bus EMEA: Christoph Wede

„Die E-Mobilität, insbesondere bei Nutzfahrzeugen, ist essenziell für eine nachhaltige Zukunft. Die Quantron AG ist definitiv auf dem richtigen Weg und zeigt bereits heute mit ihrem breiten Spektrum, was möglich ist. Ich freue mich auf meine zukünftigen Führungsaufgaben in der Business Unit Truck & Bus. Ein besonderes Anliegen ist es mir, eine erfolgreiche Transformation von bewährter Technologie hin zu neuen nachhaltigen Energieanwendungen umsetzen zu dürfen und dabei die vorhandenen Ressourcen mit einzubeziehen“, so Christoph Wede. Sein Werdegang bestätigt seine umfassenden Kompetenzen im Nutzfahrzeugbusiness: 20 Jahre Vertriebs – und Führungserfahrung bei der Daimler AG, davon über 10 Jahre im Bereich schwerer LKWs. Nach seiner Tätigkeit als Verkaufsleiter im Nutzfahrzeugzentrum der Volkswagentochter Schwaba GmbH in Augsburg (VGRD), verantwortete er erfolgreich für die IVECO Magirus AG als District und Business Development Manager die Händlernetzentwicklung und -steuerung in Süddeutschland. Zudem erweiterte Christoph Wede im Bereich E-Mobilität seine Expertise als Director Vertrieb, Marketing & Service beim Münchner Start – Up EVUM Motors GmbH.

Head of Aftersales EMEA: Claudio Matà

Die Servicestrategie der Quantron AG ist für ganz Europa gleich ausgerichtet. Durch das Netzwerk mit mehr als 700 Servicestandorten europaweit und eigenen Telematik-Lösungen will die Quantron AG ihren Kunden das ganze Jahr über 24/7 einen reibungslosen Einsatz der E-Lösungen ermöglichen. „Mit diesen Voraussetzungen bieten wir unseren Kunden, aber auch Werkstattpartnern einen Service, der in dieser Form einmalig ist in Europa. Um den Status quo zu halten und auszubauen, schauen wir immer nach vorne und planen schon weiter“, beschreibt Claudio Matà, der für diese Business Unit verantwortlich ist. Seine Erfahrung spricht für sich: über 14 Jahre arbeitete er beim OEM Iveco, unter anderem als Service-, aber auch Aftersales- sowie Customer Care & Technical Service Manager in verschiedenen europäischen Ländern. Die letzten sechs Jahre war er in Deutschland für CNH Industrial tätig, zunächst als Head of Sales Parts & Service Iveco Germany und zuletzt als Sales Director Aftermarket Solutions für die DACH-Region und Ukraine im Bereich Landwirtschaft und Baumaschinen.

Serhat Yilmaz nicht mehr als CMO im Einsatz

Die Quantron AG hat sich kurzfristig von Serhat Yilmaz als Leiter Marketing und Presse getrennt. „Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit in den letzten 18 Monaten und wünschen Herrn Yilmaz alles Gute für die Zukunft“, so Andreas Haller.

Pressekontaktdaten:

QUANTRON AG

Flotowstraße 14

86368 Gersthofen

Deutschland / Bayern

Web: https://www.quantron.net

Über die Quantron AG

Die Quantron AG vertritt die Bereiche e-Mobility, e-Engineering, e-Battery. Denn neben dem Angebot an neuen elektrifizierten Nutzfahrzeugen und Bussen bieten wir unseren Kunden die Elektrifizierung ihrer Gebraucht- und Bestandsfahrzeuge, die dann zukünftig leise und emissionsfrei fahren. Wir haben auch die Brennstoffzelle für Nutzfahrzeuge in unserem Portfolio, welches in diesem Bereich ebenso stetig ausgebaut wird. Von der Auslegung des passenden Antriebskonzepts, der Ladeinfrastruktur, über Miet-, Finanzierungs- und Leasingkonzepte, bis hin zur Fahrerschulung profitieren Endverbraucher von der e-Mobilität im Personen-, Transport- und Güterverkehr sowie einem Netzwerk von 700 Servicepartnern und dem umfassenden Wissen qualifizierter Fachleute aus den Bereichen Leistungselektronik und Batterietechnologie – u. a. durch die Kooperation mit CATL, dem weltweit größten Batterieproduzenten. Die Quantron AG wurde 2019 mit der Vision gegründet, den Weg für die e-Mobility im Nutzfahrzeug-Business zu ebnen. Wir blicken mit der Haller Group auf über 138 Jahre Nutzfahrzeugerfahrung zurück und forschen jeden Tag an unseren e-Fahrzeugen und emissionsfreien Antriebstechnologien, um diese noch effizienter zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantron.net