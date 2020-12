Die private Wohnanlage “Las Olas” liegt ganz nah am Meer

Viel Privatsphäre, modernes Design und eine perfekte Lage sind nur einige Vorzüge des Neubauprojekts

Das Neubauprojekt “Las Olas” macht seinem Namen alle Ehre: Bewohner der insgesamt 48 modernen Apartments erreichen in nur wenigen Gehminuten Esteponas Sandstrände und können den leichten Wellen des Mittelmeers lauschen. Wer sich einen Ruheplatz am Meer sichern möchte, sollte allerdings nicht allzu lange warten. Denn es stehen nur noch wenige Wohnungen in “Las Olas” zum Verkauf bereit.

“Die private Wohnanlage liegt nur wenige Kilometer von der Küstenstadt Estepona entfernt und bietet viele Vorzüge. So befindet sich nicht nur die Natur direkt vor der Haustür, sondern auch viele Restaurants und Freizeiteinrichtungen sowie der Yachthafen von Sotogrande und zahlreiche Golfplätze sind in Windeseile erreichbar”, sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

In “Las Olas” wird es nie langweilig. Wer lieber zu Hause bleiben möchte, kann auch von der großzügigen Terrasse aus aufs Mittelmeer blicken oder es sich im privaten Garten gemütlich machen. Die Zwei- und Dreizimmer-Apartments verfügen über eine vollausgestattete Küche, über große Wandschränke und einige Schlafzimmer beherbergen sogar ein En-Suite Badezimmer. Sowohl die Inneneinrichtung als auch die Bauqualität der Wohnanlage überzeugen mit einer guten Qualität und modernem Design. Auch in puncto Technik und Technologie ist “Las Olas” auf dem Vormarsch: Die bodentiefen Fensterfronten sind mit einem energieeffizienten Sonnenschutz ausgestattet, auch die Innen- und Außenbeleuchtung entspricht den neusten Energiestandards genauso wie die Klimaanlage und das Telekommunikationssystem. Zudem haben Bewohner von “Las Olas” die Möglichkeit, in der Auswahl der Inneneinrichtung ihre eigenen Wünsche anzubringen und zwischen unterschiedlichen Materialien und Ausführungen zu wählen.

Im Außenbereich befindet sich ein Open-Air-Gym, ein Swimming-Pool für Kinder und Erwachsene und eine gepflegte Gartenanlage mit zahlreichen Ruheplätzen und Ecken zum Entspannen.

Die noch verfügbaren Apartments in “Las Olas” kosten ab 240.000 Euro. Die Bauarbeiten sind in Kürze abgeschlossen, sodass die Wohnungen schon bald bezogen werden können.

Weitere Informationen zu Las Olas in deutscher oder zu Las Olas in englischer Sprache und andere finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com.

Als deutsche Auswanderer haben wir in Estepona einen Ort mit besonderer Lebensqualität gefunden. Das Klima, die spanische Kultur, eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten und eine internationale Community bieten ein europaweit einzigartiges Lebensgefühl. Mit vielen Jahrzehnten Immobilienerfahrung helfen wir Ihnen mit unserem vierköpfigen Team dabei, die richtige Immobilie zu finden. Dabei begleiten wir Sie ganzheitlich von der ersten Kontaktaufnahme über alle Behördengänge bis hin zum finalen Notartermin.

