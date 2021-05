Die perfekte Pflege-Ergänzung: Argan-Serum Intensiv

Wirkstoffreiche, vegane Gesichtspflege mit Hyaluronsäure und Granatapfelextrakt vom Arganöl-Pionier Argand’Or Cosmetic GmbH

Die Argand’Or-Cosmetic Produktfamilie hat auch 2021 Zuwachs bekommen: Ein neues hochkonzentriertes Pflege-Serum ergänzt die Arganöl Gesichtspflegeserie.

Wie immer sind die gehaltvollen Inhaltsstoffe, wie nieder- und hochmolekulare Hyaluronsäure, Bio-Granatapfelextrakt, Bio-Sanddorn und weitere wertvolle natürliche Inhaltsstoffe ideal aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis: verbesserte Elastizität, Schutz vor Feuchtigkeitsverlust und ein verfeinertes seidiges Hautbild. Das _Argan-Serum Intensiv_ wird in einem Glasspender angeboten. Die Entnahme ist sparsam und hygienisch. Eine kleine Menge dünn aufgetragen wird sofort von der Haut „geschluckt“ und bildet die perfekte Basis für die anschließende Pflege mit Pflegecreme oder Gesichtsöl tagsüber genauso wie zur Nachtpflege.

Wie alle Mitglieder der Argand’Or-Cosmetic Familie ist auch das Argan-Serum Intensiv zertifizierte Bio- und Naturkosmetik. Das bedeutet: Rezeptur und Inhaltsstoffe werden von unabhängiger Stelle geprüft und ausgezeichnet.

So urteilen erste Verwenderinnen:

„Das Serum lässt sich gut verteilen, duftet angenehm und macht mir ein angenehmes Hautgefühl schon beim ersten mal.“ (Sandra W.)_

„Purer Luxus für die Haut und gar nicht mal so teuer im Vergleich mit anderen Gesichtsseren. Man braucht nur ein paar Tropfen, fettet nicht und zieht schnell ein. Mein Mann verwendet es übrigens auch.“ (Stefanie K.)_

„Selbst bis abends merkt man noch einen Schutz und genügend Feuchtigkeit in der Haut. Habe schon einige Hyaluronprodukte ausprobiert, die mich aber nicht überzeugt haben. Mit diesem Serum bin ich sehr zufrieden. Seine Konsistenz ist cremig-ölig, es klebt nicht und wird sofort von der Haut aufgenommen. Sehr empfehlenswert.“ (Vera L.)_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Argand’Or Cosmetic GmbH ist Arganöl-Pionier und Spezialist für vegane, tierversuchsfreie Haut- und Haarpflegeprodukte auf Basis Arganöl – ICADA-zertifizierte Bio- und Naturkosmetik – Made in Germany. In einer Pilotstudie konnte 2006 die besondere dermatologische Wirkung von Argand’Or Argan-Hautöl an Probandinnen belegt werden. Unsere Arganöle werden seit 2005 in fairer und nachhaltiger Verantwortung von Frauenkooperativen in der Arganeraie (UNESCO Biosphären-Reservat) traditionell hergestellt. Argand’Or Pflegeprodukte wurden mehrfach prämiert und ausgezeichnet: ICADA- Innovationspreis, „Beste Haarpflege“, ÖKO-TEST „sehr gut“, DERMATEST sehr gut“ u.a..

Das internationale Magazin ODE wählte ArgandOr in die ORGANIC TOP 17: „Eines der besten, innovativsten, inspirierendsten und nachhaltigsten Produkte und Unternehmen der Welt.“



