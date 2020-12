Die perfekte Livestreaming Location – Studio G3

Das Studio G3 bietet die perfekte Livestreaming Location in München für Veranstalter die – ohne jeglichen gesundheitlichen Risiken – Events virtuell durchführen wollen.

Mietstudio G3 in München – digitale Präsenz auch in Ausnahmezeiten

Dieses Jahr hat vielen Menschen einiges abverlangt. Sie waren zum Umdenken aufgefordert und viele mussten ihre Arbeit auf den Heimbereich verlegen. Auch für uns sollte es einige Veränderungen geben. Und dabei galt für uns der Leitsatz:” Wir wollen unseren Kunden weiterhin unser Mietstudio G3 zur Verfügung stellen, ganz gleich, was da noch kommt.” Daher haben wir uns binnen kurzer Zeit auf die neue Situation eingestellt und unser Mietstudio Corona konform gestaltet.

Hier können Sie per Livestream Millionen von Zuschauern erreichen, ohne gesundheitliche Risiken in Kauf nehmen zu müssen. Damit das gelingt, halten wir uns explizit an die aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen liegen uns am Herzen.

Das ist unser Luxus-Studio für jedes Vorhaben

Als wir die Idee eines Mietstudios verfolgten, planten wir zugleich die Errichtung eines Objektes mit gehobenen Maßstäben. Auf diese Weise sollte ein Studio entstehen, das neben einer außergewöhnlichen und ansprechenden Architektur auch Charme, Stil und Eleganz wie auch einen Hauch Rustikales mitbringen sollte. Dies haben wir erreicht und stehen nun an der Front eines mit dem Herzen erbauten Liebhaberobjektes.

Das am Rotkreuzplatz in München gelegene Studio G3 weist 6,5 m hohe Decken auf sowie eine bemerkenswerte Größe von 380 m². Dank großer Fenster und dem modernen Loft-Charakter sowie dem lieblich wirkenden Holzboden ist dies der perfekte Raum für Events jeglicher Art. Zur Realisierung von professionellen Firmendarstellungen steht eine ausgedehnte Präsentationsfläche zur Verfügung, die Professionalität und den Blick für das gewisse Etwas verkörpert.

Das Studio selbst repräsentiert einen gesamten Lebensalltag und weist daher neben einem Hauptraum drei Nebenräume auf. Hauptaugenmerk und Blickfang ist die integrierte Küche bzw. die Coffee Bar. Sie steht Ihren Gästen oder Ihrer Crew mit einem Umfang von bis zu 199 Personen bereit.

Die Ausstattung des Studios G3

Sie erhalten bei Anmietung ein vollständig ausgestattetes Loft, welches keine Wünsche offenlässt. Sämtliches Mobiliar ist bereits vorhanden bzw. kann nach Ihren individuellen Vorstellungen bereitgestellt werden. Wir verfügen über 75 Stühle sowie 5 Tische mit einer Größe von 160 x 80 cm.

Weiterhin stehen 5 Stehtische mit Hussen in schwarzer, roter und weißer Farbe bereit. Die Reinigung textiler Stoffe ist in unserem Angebot inkludiert. 2 Kleiderstangen inklusive 50 Kleiderbügel, 2 Bar-Hocker, eine in ihrer Ausrichtung anpassbare Rostwand als auch ein Designer-3-Sitzer Ledersofa und Couchtisch stehen für den Lounge-Bereich und lässige Aufnahmen bereit.

Auch im Bereich der Technik sorgen wir für höchste Anpassungsfähigkeit von G3 an Ihre Bedürfnisse. Mithilfe von 6 Spots und individuellen Programmierungen sorgen wir für die richtige Stimmung während Ihrer Events. 3 Flipcharts, 1 Beamer, 1 Musikanlage, High-Speed W-Lan, Haushaltsstrom und eine Heizanlage machen das Ambiente nicht nur funktionaler sondern auch kuschelig warm. Zusätzlich zu dieser technischen Ausstattung stehen Ihnen zubuchbare Services zur Verfügung: Integrieren Sie beispielsweise einen Flatscreen, magnetische Whiteboards, Starkstrom, Moderationskoffer und weitere Geräte für Ihren perfekten Auftritt.

Abgesehen von technischen Geräten und funktionalem Mobiliar offeriert Ihnen das Studio eine mit gängigen Utensilien vollausgestattete Küche, einen modernen Sanitärbereich mit eingebauter Dusche, einen Hofbereich mit der Option eines BBQ, barrierefreien Zugang sowie viele weitere Vorteile bei Anmietung.

Unser Live-Streaming Angebot – überall erreichbar sein

Wenn Corona einen Strich durch die Vorhaben macht, dann sind wir zum kreativen Umdenken gezwungen. Wir von Studio G3 nehmen dies als besondere Gelegenheit wahr, unser Portfolio zu Ihren Gunsten weiter auszubauen. Im Rahmen dieses Ausbaus entstand das neuartige Angebot des Live-Streaming direkt aus dem Loft heraus und ohne Verzicht auf Übertragungen des Corona Virus.

Auf diese Weise halten Sie die Bestimmungen weiterhin ein und bleiben für Ihre Zuschauer, Mitarbeiter und Angestellte auch während der Pandemie greifbar. Um dieses Angebot zu optimieren und ordentlich abzurunden, haben wir unseren Service erweitert um:

? Beschallung mit 2 Lautsprechern und Headset

? Streameinheit/ 1x Laptop

? Capture Card

? Kontroll-Monitor auf Steher

? Set-Beleuchtung

? Umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Realisierung Ihres Vorhabens durch unser Team

Diese Events profitieren von Studio G3

Aufgrund des Designs, der zentralen Lage und der Ausstattung unseres Studios kommen Kunden aus nahezu allen Bereichen zu uns, um ihr Event zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. Ihr Motiv: Unvergessen sein. Und genau dieses Ideal wollen wir für sie erreichen. Deshalb haben wir uns auf die unterschiedlichsten Arten von Events spezialisiert und unser Angebot durch stetige Weiterbildung immer weiter optimiert.

Für folgende Events ist das Studio G3 geeignet:

? Fotoproduktion

? Filmproduktion

? Firmenevent

? Weihnachtsfeier

? Hochzeit

? PR & Marketingevents

? Seminare

? Workshops

? Tagungen

? Konferenzen

? Als Show Room

Welches Vorhaben Sie auch haben, in jedem Fall bietet sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme zu unserem Team an. Dadurch gewährleisten unsere Kunden, dass das G3 tatsächlich zu dem von ihnen favorisierten Zeitpunkt erreichbar ist und nicht bereits ein anderes Event stattfindet.

Innerhalb dieses Erstkontakts erfolgt die Erfassung der persönlichen Wünsche und allgemeinen Rahmenbedingungen. So stellen wir sicher, dass die Ideen unserer Kunden realisiert werden können und verschaffen uns einen ersten Eindruck vom Umfang des Gesamt-Events. Das ist wichtig, um das Event einzigartig zu machen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder die Location buchen wollen, kontaktieren Sie uns einfach über studio-g3.de/livestreaming-muenchen/. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Event!

