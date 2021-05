Die passenden SEO- Instrumente für Sichtbarkeit in Stuttgart

Mit Local SEO erhöhen Firmen in Stuttgart ohne Streuverluste ihre Reichweite

STUTTGART. Viele verbinden den Wirtschaftsstandort Stuttgart mit den beiden großen Autokonzernen Daimler und Porsche. Doch die baden-württembergische Landeshauptstadt hat ökonomisch weitaus mehr zu bieten: Mehr als 30.000 Unternehmen erwirtschaften Umsätze, darunter finden sich zahlreiche Start-ups und mittelständische Firmen im Dienstleistungssektor. So ist Stuttgart einer der größten IT- Standorte Europas und in Deutschland nach Frankfurt der wichtigste Finanzplatz.

Diese Vielfalt ist für Unternehmen aber auch eine Herausforderung. Sie sehen sich mit einer starken Konkurrenz auf einem dynamischen Markt konfrontiert. Die erforderliche Reichweite zur Gewinnung von Neukunden, Mitarbeitern und Investoren erreichen sie nur mit einem professionellen Onlinemarketing. Herausragende Bedeutung hat eine effektive Suchmaschinenoptimierung ( SEO).

Suchmaschinenoptimierung hat immer eine technische und eine journalistische Seite

Die Reichweite ist im Internetmarketing ein zentraler Faktor, insbesondere eher unbekannte Start-ups und KMUs müssen in ihre Online-Sichtbarkeit investieren. Den Fokus sollten sie vor allem auf Suchmaschinen legen: User führen ihre Recherchen vornehmlich über Google durch und klicken dort auf die obersten Suchergebnisse. Mit umfassenden Maßnahmen der SEO stellen Firmen sicher, dass sie in den Suchmaschinenrankings weit oben auftauchen und so mehr Besucher auf ihre Homepage locken. Diese Optimierung auf die komplexen Algorithmen von Google und Co. ist ein facettenreiches Unterfangen: Es umfasst vielfältige technische und inhaltliche Anpassungen auf der Website (OnPage- Optimierung) und einen nachhaltigen Linkaufbau (OffPage- Optimierung). Im Rahmen der OnPage- Optimierung empfiehlt sich für die meisten Unternehmen in Stuttgart Local SEO, das betont Thomas Bippes von PrimSEO: „Local SEO eignet sich für alle Betriebe mit regionaler Zielgruppe. Mit inhaltlichen Suchbegriffen in Verbindung mit Ortsnamen wie Stuttgart oder Degerloch sprechen sie systematisch ihre potenzielle Kundschaft vor Ort an.“

Hochwertiger Content: SEO für Unternehmen in Stuttgart sollte qualitativ überzeugen

Ein wesentliches Merkmal von SEO- Texten ist, dass sie in einer bestimmten Häufigkeit relevante Suchbegriffe enthalten. Diese Keywords sorgen dafür, dass die Suchmaschinen die Websites bei entsprechenden Nutzereingaben anzeigen. Es reicht jedoch nicht, Suchbegriffe in banale Texte einzupflegen. Die Artikel sollten inhaltlich und stilistisch hohen Ansprüchen genügen. Erstens bewerten die Algorithmen die Qualität von Texten und berücksichtigen diesen Aspekt bei ihren Rankings. Zweitens ist die Sichtbarkeit durch SEO ein wichtiges, aber nicht das einzige Ziel von Onlinemarketing. Thomas Bippes erklärt: „Besucher kaufen erst dann Produkte oder buchen Dienstleistungen, wenn sie vom Anbieter einen positiven Eindruck gewinnen. Die Qualität der Texte hat darauf einen enormen Einfluss. Inhalte auf journalistischem Niveau zahlen sich deshalb aus!“

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.