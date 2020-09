Die optimierte, zukunftssichere Supply Chain: Aus Daten Anderer lernen

Die Logistikbranche ist einem stetigen Wandel unterzogen und Unternehmen entlang der Lieferkette müssen sich entsprechend aufstellen, um mit den Veränderungen mitzuhalten. Die Herausforderungen: steigende Transportvolumina managen, Kosten senken, Pünktlichkeit verbessern und die gesamte Supply Chain optimieren.

Um diese Hürden zu überwinden, ist die Analyse von Lieferdaten essentiell. Jeder einzelne Zustellprozess beinhaltet eine Vielzahl von wichtigen Informationen, die nicht nur die Lieferprozesse des Unternehmens selbst, sondern auch die anderer Unternehmen verbessern. Plattformen sind das Tool der Zukunft, um diese steigenden Datenmengen zu verwalten und zu analysieren. Je mehr Unternehmen entlang der Lieferkette in zukunftsträchtige Technologien investieren, desto mehr Daten können in die Systeme integriert werden und desto genauer werden Vorhersagen über Lieferprozesse.

Bei C.H. Robinson arbeiten Logistikexperten, Innovationsteams und Datenwissenschaftler mit Kunden und Spediteuren zusammen, um personalisierte Lösungen für die Optimierung der Supply-Chain zu entwickeln. Die weltweit verfügbare und täglich weiterentwickelte Plattform Navisphere® arbeitet mit Machine-Learning-Algorithmen und Künstlicher Intelligenz, um aus den vorhandenen Daten der unterschiedlichen Lieferwege die besten Analysen bereitzustellen. Dazu sagt Dave Fraas, Director of Information Technologie bei C.H. Robinson:

“Bei C.H. Robinson haben wir schon früh das Potenzial digitaler Lösungen erkannt und unsere Plattform Navisphere® dementsprechend zukunftssicher ausgerichtet. Dadurch können wir Lieferprozesse für Kunden effizient und kostengünstig gestalten und kontinuierlich optimieren. Indem noch mehr Unternehmen Daten über ihre Lieferwege auch für andere bereitstellen, können wir Prognosen über Lieferprozesse noch genauer erstellen. Davon profitieren alle Akteure entlang der Supply Chain, das Innovationspotenzial wird enorm gesteigert und bringt die Logistikbranche noch einen Schritt in weiter.”

Bei C.H. Robinson glauben wir daran, dass die Beschleunigung des globalen Handels die Weltwirtschaft voranbringt. Die Stärken unserer Mitarbeiter, Prozesse und Technologien setzen wir dafür ein, unseren Kunden zu helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Als einer der weltweit größten externen Logistikanbieter (Third-Party Logistics Provider, 3PL) stellen wir über unser globales Netzwerk ein breites Portfolio von Logistik-Dienstleistungen, Sourcing von Frischwaren und Managed Services bereit. C.H. Robinson gehört in Europa zu den führenden Spediteuren und Unternehmen für Straßentransporte und verfügt über ein dynamisches Zweigstellennetz in der gesamten Region. Die Mitglieder unseres Teams in Europa beherrschen viele Sprachen, sind geschickt beim Aufbau von Beziehungen und darauf ausgerichtet, ihre Kunden optimal zu bedienen. Das Unternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter leisten jährlich Spenden an eine Vielzahl von Organisationen in aller Welt. C.H. Robinson hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA, und ist an der NASDAQ (CHRW) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.chrobinson.de/de-de/, oder sehen Sie sich unser Unternehmensvideo an.

