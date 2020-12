Die neue Wärmedecke von Bedsure: Kombination aus Maximum an Komfort und neuer Technologie

Die Ul und CE zertifizierten Decken mit 24 Volt sind nun auf der offiziellen Webseite von Bedsure sowie auf Amazon erhältlich.

Bedsure, einer der absoluten Marktführer im Bereich der Leinen-Bettwäschen, stellt nun die brandneue 24 Volt Wärmedecke vor. Mit einer besonders niedrigen Spannung bietet diese Decke vor allem eines: ein völlig neues Gefühl des Komforts und der Sicherheit. Ein Produkt, das gerade in der kommenden Jahreszeit für Wärme und Wohlfühlen sorgen wird.

Die Niederspannung in der Decke – alles über die Sicherheit

Die Wärmedecke von Bedsure benötigt lediglich 24 Volt – das wohl sicherste Maß für eine Wärmedecke. Trotz der vergleichsweisen geringen Spannung spart Bedsure hier nicht an der Effektivität und die Wärmedecke spendet genug Wärme für den Nutzer. Gleichzeitig zeugt dieses Prinzip von einer hohen Sicherheit. Bedsure konnte so die Gefahr auf einen elektrischen Schock oder gefährliche Strahlung vollständig eliminieren. Aus diesem Grund bietet sich die Wärmedecke auch zur Nutzung von Kindern oder Haustieren an, denn deren Sicherheit kann garantiert werden. Für Bedsure steht die Sicherheit der Nutzer im Zentrum und die neue Wärmdecke erfüllt alle Sicherheitsmaßnahmen.

Der Schutz vor Überhitzung

Die Wärmedecken sind genau das Richtige für jeden, der kälteempfindlich ist. Gerade im Winter bieten die Decken Wärme und Geborgenheit – zwei Faktoren, die für Bedsure leitgebend sind. dennoch muss vor allem eine Gefahr der Decken beachtet werden: die Überhitzung. Auch hier hat Bedsure jedoch die passende Lösung. So ist neue Wärmedecke mit Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, die das Steigen der Temperatur über eine bestimmte Schwelle verhindern. Die Überhitzung im Schlaf oder während der Nacht ist somit ausgeschlossen und Bedsure bietet den Nutzern ein Maximum an Sicherheit. Auch wenn die Decke auf den Boden fällt oder unbewusst zur Seite gelegt wird, ist eine Überhitzung ausgeschlossen und die Temperaturen steigen nicht weiter an. Im Zentrum dieser Maßnahmen steht die Uniwarm Technologie – ein exklusiver Vorteil von Bedsure. Durch die neuste Technik wird so das gleichmäßige Wärmegefühl erzeugt und durch den Temperatur Sensor ist eine absolute Entspannung möglich.

Der Nutzer kann sich einen Timer setzen und so die Zeit der Wärme selbst kontrollieren. Die Wärmedecke aus Fleece im Batik Muster bietet hier Intervalle von zwei, vier oder acht Stunden und passt sich somit jedem Nutzer individuell an. Das Modell Soft Fuzzy Fleece bietet Intervalle zwischen einer und vier Stunden. Sollte keine Zeitangabe gewählt werden, schaltet sich die Wärmedecke automatisch nach zwei Stunden ab.

Sanfte und beruhigende Wärme

Neben der starken Wärme, die die neue Decke von Bedsure zur Verfügung stellt, ist es auch das Material selbst, welches das Produkt charakterisiert. Der weiche Stoff trägt dazu bei, dass man sich in der Decke wohl und geborgen fühlen kann. Das PV Fleece ist genau der richtige Wärmespeicher und fühlt sich zudem auf der Haut sanft und weich an.

Wie auch mit anderen Designs von Bedsure, ist diese Decke vielseitig einsetzbar und passt sich jedem Raum des Hauses an. Egal, ob sie ihren Platz auf dem Sofa, im Bett oder im Büro findet – die Decke ist in jedem Fall ein Hingucker. Das Produkt ist verschiedenen Größen erhältlich und ermöglicht so die Verwendung für Einzel- als auch für Doppelbetten. Bei beiden Größen ist eine hochwertige Bedienung inkludiert, die vor der Wäsche zu entfernen ist.

Die Bedsure Wärmedecke wurde mit dem Wissen designt, dass jeder Mensch eigene Bedürfnisse und Anforderungen hat. Aus diesem Grund lässt sich bei der neuen Decke der Wärmegrad individuell anpassen und jeder Nutzer kann seine persönliche Einstellung wählen. Mit der Bedienung kann man die Temperatur ganz einfach anpassen und bekommt so in jeder Situation die richtige Wärme zu spüren.

Die Decken können in beiden Designs und beiden Größen auf der Seite von Bedsure selbst oder auch auf Amazon für $49.99 gekauft werden. Für mehr Informationen über die Wärmendecken von Bedsure und die Niederspannung ist dieser Link zu klicken: https://amzn.to/36GP7Ng

Bedsure Bettwäsche: https://amzn.to/3onAmEY sowie https://www.amazon.de/s?me=A2NZAE0QDOIPZO&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9

Über Bedsure:

Die Bettwäsche von Bedsure – die Definition von Gemütlichkeit und Heimeligkeit. Von dem Moment des Aufwachens bis zum Einschlafen stellt Bedsure sicher, dass sich jeder warm und geborgen fühlt. Ie Vision von Bedsure ist der Komfort der gesamten Familie und das Gefühl von Wärme auch in den kalten Jahreszeiten. Die neue Wärmedecke ist das Ergebnis dieser Vision. Alle neuen Produkte sind die Optimierung des Schlafes und des eigenen Gefühls. Ob einfach Decken für den täglichen Gebrauch oder exklusive technologische Decken – hier findet jeder was er sucht. Alle unsere Produkte sind an das Budget der Nutzer angepasst und werden mit einem Lächeln geliefert.

Kontakt

BEDSHE INTERNATIONAL B.V.

Ming Yang

van Haeffstraat 14

5921HS Venlo

1-855-888-9966

ming.yang@shinebed.com

https://bedsurehome.com/

