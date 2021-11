Die neue Offenheit: Interlutions und Shanghai.Berlin launchen open

Dachmarke open legt Basis für eine neue Form der Zusammenarbeit in der Agenturwelt

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 08.11.2021 – Die Herausforderungen, mit denen Unternehmen heutzutage konfrontiert sind, werden immer vielfältiger. Um in diesem Umfeld nicht den Anschluss zu verlieren, bedarf es kreativer und innovativer Lösungen, die überdies schnell realisiert werden können. Insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung sind dafür die unterschiedlichsten Disziplinen und Expertisen nötig.

Doch wie kann es gelingen, in kürzester Zeit je nach Projekt maßgeschneiderte Ressourcen zu mobilisieren? Die Antwort liefert open – ein neues Level der Zusammenarbeit, das den Erfolg des Open Source Prinzips auf eine neue Ebene bringt. open setzt sich über die Grenzen von Unternehmen und Abteilungen hinweg und öffnet einen Raum, in dem sich die Innovationskraft der Gemeinschaft entfalten kann.

„open fußt auf einem Erfolgsrezept, das aus der Software-Entwicklung bekannt ist: Die Ideen und das Expertenwissen einer großen Community nutzen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, von denen alle profitieren. Interlutions ist in diesem Mindset schon seit 20 Jahren zu Hause. Mit open wollen wir dazu beitragen, dass diese offene Haltung auch in der Agenturwelt Fuß fasst und so ein Nährboden für zukunftsweisende Innovationen entsteht“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Zusammen mit der Digitalagentur Interlutions gehört die StoryEngineering-Agentur Shanghai.Berlin zu den Initiatoren von open. Insgesamt arbeiten rund 155 Mitarbeiter in Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt für Kunden wie Mercedes-Benz, Disney, Renault, Nintendo, Super RTL, Schott, Samsung, Fraport, 1822direkt, Ulla Popken, ABUS, Vosschemie, Interseroh, GO!, Deutscher Olympischer Sportbund u.v.m.

„Unter dem Dach open treten wir ab sofort gemeinsam an, um in Themen der Digitalisierung, Markenführung und Kommunikation zukunftssichere Lösungen zu entwickeln. Ob Kreativer, Softwareentwickler oder Kunde: Bei open spielen alle in einem Team“, so Stefan Karl, Co-CEO von Shanghai.Berlin. „Die offene Organisation gestattet größtmögliche Agilität und Flexibilität in einer sich stetig verändernden Welt. Der offene Mindset macht es möglich, verschiedenste Disziplinen zusammenzubringen und enorme Innovationspotenziale zu entfesseln. Darum ist open offen für alle, die mitmachen möchten“, so Michael Moser, Co-CEO von Shanghai.Berlin.

Die open Initiatoren Interlutions und Shanghai.Berlin bleiben weiterhin unter ihren bisherigen Marken tätig. Unter dem Namen open gibt es zudem eine gemeinsame Kundenansprache in Form von Website, Newsletter, Social Media etc. Interessenten sind herzlich eingeladen, Teil von open zu werden.

Über open:

open eröffnet ein neues Level der Zusammenarbeit von Unternehmen, Branchen und Disziplinen. open bringt Menschen und Expertisen zusammen, um in der Kombination aus Gemeinschaft und offenem Mindset einen Nährboden für kreative und innovative Lösungen entstehen zu lassen. Mit diesem Ansatz hebt open die Erfolgsgeschichte der Open Source Bewegung auf ein neues Level. Das Ziel: Unternehmen bei den bedeutenden Themenfeldern rund um Digitalisierung, Markenführung und Kommunikation Zukunftssicherheit zu bieten.

Unter der Dachmarke open gehen die inhabergeführten Unternehmen Interlutions und Shanghai.Berlin den ersten Schritt, Zusammenarbeit neu zu definieren und das enorme Potenzial echter Offenheit zur Entfaltung zu bringen. Mehr Informationen unter https://open.de/

Über Interlutions:

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch Online-Marketing und Apps.

Über Shanghai.Berlin

Shanghai.Berlin ( https://shanghai.berlin) sind Story Engineers für das digitale Zeitalter. Unter Leitung der Co-CEOs Stefan Karl und Michael Moser entwickelt, baut, lenkt und optimiert die Agentur einzigartige Storys, die für ihre Empfänger tatsächlich relevant sind. Shanghai.Berlin vereint Experten, Exoten und Kollaborateure unter einem Dach und nutzt so Kollaboration als die Kraft des digitalen Zeitalters. Kunden der Agentur sind Marken wie z. B. Mercedes-Benz, Schott, Fraport, Toll4Europe und Samsung.

