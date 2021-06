Die neue Marke Lesure und der Must-Have Lesure Katzenkratzbaum

Für das Haustier nur das Beste? Für das Haustier die volle Versorgung, ein rundum Wohlfühlen schaffen und ihm ein abwechslungsreiches Zuhause bieten? Mit diesen Grundsätzen charakterisiert sich die neue Marke Lesure, die mit unterschiedlichen Produkten für die Haustiere ein klares Statement in der Branche setzt.

Lesure – das Richtige für das Wohl Ihres Tieres

Dürfen wir vorstellen: Lesure – die richtige Marke für liebende Haustierbesitzer, denen die flauschigen Familienmitglieder einfach nur am Herzen liegen. Die Produkte sind nicht nur extrem vielseitig und sprechen einen breiten Kundenstamm an, sondern zudem für jedes Budget passend erstellt worden. Sie fügen sich in jedes Zuhause, jede Gegebenheit und jede Lebensweise ein und bereichern den Alltag der Vierbeiner in vielen Hinsichten. Mit schnellen und zuversichtlichen Lieferzeiten werden ihre Bestellungen von Lesure stets mit einem Lächeln übergeben und dem Haustier kann so ganz einfach eine Freude bereitet werden.

Der Lesure Katzenkratzbaum XXL beige/grau für jede Katze

Ein Katzenbaum sollte in erster Linie das große Maß an Funktionalität erfüllen. Aber nicht nur das, denn Lesure denkt hier über den Horizont hinaus. Durch die meist direkte Platzierung im Wohnbereich der Katzenbesitzer steht auch das Design und die Optik im Vordergrund des Produktes. In einem warmen Grau und Beige ist der Katzenkratzbaum ein optischer Hingucker, der sich gleichzeitig schlicht und unauffällig in den Wohnbereich fügt.

Um sich auszutoben, einen neuen Platz zum Schlafen zu suchen oder die Krallen zu schärfen – auf diesem Katzenkratzbaum ist den Vierbeinern ein wahres Paradies geboten. In insgesamt vier Etagen wartet so ein abwechslungsreiches Abenteuer aus Spiel, Spaß und Entspannung.

Durch ein verdicktes Design, das die Basisplatte des großen Katzenbaums prägt, hat die Katze stets eine sehr gute Beständigkeit und wird mit Kraft unterstützt. Diese Stabilität ist wichtig nicht nur für die Funktionalität, sondern auch für die Langlebigkeit.

Mit einer Höhe von 1.27 Metern bietet der Katzenkratzbaum eine Menge Platz und Spielraum. Durch den verwendetet Plüschstoff werden die stabilen Platten für die Katzen weich und bequem und jegliche Verletzungsgefahren können von Lesure präventiv ausgeschlossen werden.

Mit zwei Schlafhöhlen bietet der Baum Platz für zwei Katzen und ist somit auch für die Haustierbesitzer geeignet, die zwei oder mehrere Katzen mit dem abwechslungsreichen Produkt beglücken wollen. Aber nicht nur die Rückzugsmöglichkeiten und bequemen Schlafplätze sind zu betonen. Vor allem stechen die Spielmöglichkeiten heraus, die den Katzenkratzbaum zu einer großen Portiion Spaß für die Vierbeiner werden lassen. Mit einem Seil aus Sisal, sowie einem Plüschball können sich die Katzen auf dem Baum ganz einfach selbst bespaßen oder ihre Krallen an dem stabilen Stamm an der Mitte des Baumes schärfen.

Die Größe des Baumes, als auch die Größe der einzelnen Platten und Boxen bietet jeder Katze ein Zuhause. Egal, ob kleine Katzen oder bereits große Katzen – als Besitzer profitiert man hier von einem universellen Produkt für jede Größe.

Ein Spaß für jede Katze – der Kratzbaum von Lesure

Das Produkt von Lesure erfüllt das Idealbild eines jeden Katzenkratzbaumes. Die gelungene Mischung aus einem eigenen Ort für die Katzen, an dem sie sich zurückziehen können oder austoben dürfen und einer abwechslungsreichen Spielelandschaft macht den Katzenkratzbaum zu einem absoluten Muss für jeden Katzenfreund.

Weitere Informationen direkt unter: https://amzn.to/3po1ZiT

.

Kontakt

BEDSHE INTERNATIONAL B.V.

Ming Yang

van Haeffstraat 14

5921HS Venlo

1-855-888-9966

ming.yang@shinebed.com

https://bedsurehome.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.