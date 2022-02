Die neue Generation der Werbeproduktion mit dem HUP Produkt des Monats PS.eWorxx

Optimale Anzeigenbearbeitung und bester Service für Ihre Kunden. Von überall, schnell und sicher wie nie zuvor. Jetzt bis 28.02.22 InDesign-Connector im Wert von 2.500 Euro kostenfrei sichern.

Vor allem in Home-Office-Zeiten ein wichtiges Feature für jedes Werbeteam. Zudem macht es so mehr Spaß: die ortsunabhängige Optimierung der Arbeitsabläufe und Prozesse von der Anzeigenherstellung über den Anzeigensatz bis zur Anzeigenproduktion, inkl. Zeiterfassung je Anzeige mit eWorxx. Die von HUP entwickelte Software übernimmt Auftragsdaten aus dem ERP-System (Anzeigenverwaltung) und bereitet diese für Produktionsmitarbeiter:innen so auf, dass sie sekundenschnell feststellen können, welche Schritte für die nächste Produktion anstehen und in welchem Status der Abarbeitung die Aufgaben sind.

Von eWorxx – HUP Produkt des Monats zusätzlich profitieren

HUP stellt ab sofort jeden Monat ein Produkt vor, das mit einer Aktion verbunden ist. Wer bis 28. Februar 2022 mit uns Kontakt aufgenommen hat und sich daraus eine Buchung ergibt, bekommt den eWorxx InDesign-Connector im Wert von 2.500 Euro kostenfrei dazu. Wir freuen uns auf Sie unter produktdesmonats@hup.de oder +49 (0) 531 28181-0.

Einige Features auf einen Blick

o Alle notwendigen Daten auf einen Blick

o Standortunabhängiges Arbeiten

o Höhere Sicherheit & weniger Fehler

o Optimaler Überblick über den Status quo der zu erledigenden Aufgaben

o Auslastungsplanung von Teams bzw. Teammitgliedern

o Schnellere Arbeitsvorbereitung

Schneller suchen, finden und bearbeiten

Mit einem Klick öffnet sich die Anzeige im hinterlegten Layoutprogramm in der beauftragten Größe (Adobe InDesign® oder HUP Editor). Die mit dem Auftrag mitgelieferten Satz-Daten (Logos, Schriften, Texte, etc.) werden in der digitalen Jobtasche bzw. Auftragsmappe angezeigt und stehen zur sofortigen Weiterverarbeitung zur Verfügung. Wenn eine bereits existierende Anzeige geändert werden soll, ist der direkte Zugriff auf die Vorlage möglich.

Bester Service für Ihre Kunden

Ist die Anzeige fertig, erfolgt der Hinweis zur Freigabe per E-Mail inklusive Web-Link an den Kunden. Im Freigabeportal können Änderungshinweise, Korrekturen und die finale Freigabe hinterlegt werden. Nach erfolgter Freigabe wird die Anzeige automatisch zum kaufmännischen Verlags- und Umbruchsystem weitergeleitet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HUP GmbH

Herr Boris Udina

Am Alten Bahnhof 4B

38122 Braunschweig

Deutschland

fon ..: +49 531 28181-250

web ..: http://www.hup.de

email : bud@hup.de

Über HUP GmbH

Wir sind ein starker und erfahrener Partner im Bereich Digitalisierung und Marketing. Die HUP GmbH entwickelt seit Jahrzehnten zukunftsfähige High-Quality-Softwarelösungen. Wir beraten und unterstützen mit rund 100 HUP-Expertinnen und -Experten über 400 nationale und internationale Unternehmen auf dem Weg in die erfolgreiche digitale Zukunft. Ein Fokus liegt auf Verlagssoftware von Abo/Logistik, Blattplanung und Umbruch, Anzeigen, Redaktion, mehrkanalige Produktion sowie auf begleitende Services vor und nach der Implementierung. Unter der etablierten Marke comet bündelt HUP die Kompetenzen in der Lohn- und Anlagenbuchhaltung. Umfassende Dienstleistungen und Outsourcing-Angebote bis hin zur Umsetzung von Marketing- und Kommunikationskonzepten runden das Portfolio ab. Im HUP-Kompetenzzentrum future academy finden Schulungen, Vorträge, Seminare, Stammtische und HUP Kunden-Scrumbles statt. Hauptsitz der 1986 gegründeten HUP ist Braunschweig. Informationen und Kontakt unter www.hup.de

