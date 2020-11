Die Nase vorn behalten

Für ein gutes Beziehungsmanagement trotz Kontakteinschränkungen setzt Janine Müller-Dodt auf digitale Kommunikation und künstliche Intelligenz

Um in turbulenten Zeiten wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es gleich mehrerer Stellschrauben, an denen Führungsverantwortliche im Vertrieb wohlüberlegt drehen sollten. Neben hohen Investitionen für die technische digitale Aufrüstung besteht eine der größten Herausforderungen darin, die Vertriebsmannschaft von den Erleichterungen und Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung zu überzeugen. Eine Schlüsseltechnologie für die digitale Zukunft ist Künstliche Intelligenz (KI), die den Gesundheitssektor in rasantem Tempo revolutioniert und zu einer grundlegenden Transformation führt.

Healthcare Consultant Janine Müller-Dodt ist davon überzeugt, dass auch der Pharmavertrieb mithilfe KI noch kundenzentrierter ausgerichtet werden kann: “Dies wird umso wichtiger in einem aggressiven Markt, in dem produktspezifische Differenzierungen kaum noch möglich sind und die Anforderungen der Kunden nach einem maßgeschneiderten, persönlichen Service stetig steigen.” Nach Einschätzung der Expertin entwickelt sich der Pharmavertrieb kontinuierlich weiter vom Pharmareferenten – dem reinen Überbringer produktspezifischer Informationen – hin zum Influencer und Begleiter, der gezielt auf die individuellen Bedürfnisse des Facharztes, die Themen der Patienten oder relevante Entwicklungen und Trends eingeht. “Geschulte Außendienstmitarbeiter können dadurch deutlich qualitativer, kundenzentrierter und als Partner auf Augenhöhe agieren”, so Janine Müller-Dodt.

Doch auch ein noch so ausgefuchstes System funktioniert nur, wenn die potenziellen Anwender offen sind für neue Wege, die Vorteile der digitalen Möglichkeiten erkennen und im Alltag konsequent umsetzen. “Wann und wo auch immer neue Prozesse angestoßen werden, ist zunächst mit Widerständen zu rechnen”, weiß Janine Müller-Dodt aus ihrer Tätigkeit als Change-Coach: “Je länger Menschen in einer bestimmten, gleichbleibenden Art und Weise gearbeitet und sich eingerichtet haben, desto eher macht ihnen das Neue Angst. Zugleich erhöht sich das Bedürfnis der Betroffenen, das Gewohnte zu schützen, indem sie die Veränderung zunächst ablehnen. Widerstand ist in einer Transformation also vollkommen normal und etwas sehr Lebendiges und Dynamisches.”

Der Erfolg eines Veränderungsprozess hängt maßgeblich von der Haltung der Führungskraft ab, die den Team- und Wandelprozess als Vorbild, Kommunikator, Wegbereiter, Unterstützer, Konfliktmanager und Coach steuert. “Es gilt, die Widerstände rasch abzubauen und die Mitarbeitenden möglichst schnell in die erfolgreiche und produktive Umsetzung einer veränderten Zusammenarbeit zu führen”, skizziert Janine Müller-Dodt die wichtigste Herausforderung in Veränderungsprozessen.

Neben einem Change Design einschließlich einer Kommunikationsstrategie und Change-Story gehört Reflexion als festes Element zur erfolgreichen Umsetzung des Veränderungsvorhabens. Gelänge es, alle Beteiligten mitzunehmen auf die Veränderungsreise, steigere das nicht nur wirksam die Motivation und Produktivität der Mitarbeitenden, sondern auch die Wettbewerbsstärke eines Unternehmens oder einer Organisation, ist sich Janine Müller-Dodt sicher.

Mehr Informationen zu Janine Müller-Dodt – Janine Dodt Healthcare Consulting – ist zu finden unter: www.janinedodt.de

Janine Dodt Healthcare Consulting

Der starke Veränderungsdruck im Gesundheitsmarkt fordert Management, Führungskräfte und Mitarbeiter in Unternehmen vielseitig heraus. Janine Müller-Dodt unterstützt, berät und begleitet Menschen und Unternehmen darin, diesen Herausforderungen nachhaltig erfolgreich zu begegnen. Sie bringt über 20 Jahre Erfahrung in führenden Positionen im Gesundheitsmarkt sowie Beratungs- und Coachingexpertise für das Management, Führungskräfte und Teams mit. Sie ist systemischer Business Coach, Change-Management-Coach, ActeeChange-Beraterin und Digital Workshop Trainerin.

Auf Basis einer klaren und wertschätzenden Haltung unterstützt Janine Müller-Dodt Leistungsträger und Teams darin, intelligente und zielgerichtete Konzepte zu entwickeln und wirksam umzusetzen. Dabei schlägt ihr Herz für innovative Formen der Unternehmensführung. Gemeinsam mit Janine Müller-Dodt stärken Sie Ihre Führungskultur und befähigen die Menschen in Ihrer Organisation, die Zukunft aktiv zu gestalten. In ihrer Arbeit zeigt sie wichtige Zusammenhänge auf, schafft Klarheit und entwickelt mit den Führungskräften eine strategisch ausgerichtete, handlungsorientierte Herangehensweise für anstehende Veränderungsprozesse. Ihre Angebote reichen von der Organisationsdiagnose über die Konzeption eines Change-Designs, das Coaching von Führungskräften und Teams, das Sparring bis hin zum handfesten Support des Projektleiters in der Projektsteuerung des Veränderungsvorhabens im Rahmen eines Interim-Mandats. Durch eine gezielte Verzahnung von Projekt- und Change-Management und einen optimalen Einsatz von management- und leadership-orientierten Maßnahmen gestaltet sie gemeinsam mit Ihnen Ihre Zukunft erfolgreich.

