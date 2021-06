Die Magie des schnellen Erlangens des (verlorenen) Selbstvertrauens nach dantselogik von Lehrer Dantse

das geheimnis des selbstvertrauens, des selbstbewusstseins und des selbstwertgefühls und die kunst es nachhaltig aufzubauen oder zu stärken

Die Magie des schnellen Erlangens des (verlorenen) Selbstvertrauens

SELBSTBEWUSSTSEINS UND DES SELBSTWERTGEFÜHLS UND DIE KUNST ES NACHHALTIG AUFZUBAUEN ODER ZU STÄRKEN

Die Magie des schnellen Erlangens des Selbstvertrauens: Meine neue Methode

DAS GEHEIMNIS DES SELBSTVERTRAUENS, DES SELBSTBEWUSSTSEINS UND DES SELBSTWERTGEFÜHLS UND DIE KUNST ES NACHHALTIG AUFZUBAUEN ODER ZU STÄRKEN

Die Frage, die ich mir seit Jahren immer gestellt hatte, war wie man wirklich effektiv und praktisch Menschen helfen kann, Selbstvertrauen zu haben? Bücher und Internet erzählen viel, aber alles bleibt zu theoretisch.

Meine entwickelte Methode zu diesem Bereich der Persönlichkeit ist einzigartig, sehr effektiv, wirkt schnell, wird nur von mir gecoacht und das Ergebnis ist wie Magie.

Diese einfache Methode zeigt bei Menschen erstaunliche, fast magische Ergebnisse.

Mangel an Selbstvertrauen, Selbstzweifel, Antriebslosigkeit, Unsicherheit, Minderwertigkeitskomplexe, Ängste, niedrige Selbsteinschätzung, niedrige Frustrationsschwelle, Unsicherheitsgefühl und Versagensängste sind die größten Gefühle, die uns davon abhalten unsere Ziele gesund erfolgreich zu erreichen, sei es privat oder beruflich.

Diese Gefühle wirken lähmend und hemmend. Sie blockieren uns körperlich und/oder mental und tragen dazu bei, dass wir weniger leisten, als wir es können. Wir stehen unter unseren Möglichkeiten. Wir zeigen uns kaum oder wir zeigen uns zu viel. Wir sind schnell ausgereizt, müde, abgelenkt, antriebslos, unmotiviert, unkonzentriert, öfter krank, unkreativ, unterwürfig, frustriert, intolerant, eifersüchtig. Wir wirken entweder verängstigt und unterwürfig oder zu übermütig, übertrieben selbstbewusst und zu hart, zu kritisch. Liebe lässt sich das auch sehr schnell erkennen. Am Ende ist es nur eine Frage der Zeit bis wir „out burnen“ mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind.

Es betrifftviele Menschen aller Altersgruppen, Frauen wie Männer, Angestellte wie Führungskräfte, Sportler, Schüler, Studenten, Hausfrauen usw.

Es gibt verschiedene Gründe, warum solche Gefühle entstehen. Es beginnt mit Kindheitserfahrungen bis hin zu tragischen und negativen Erlebnissen im Laufe unseres Lebens.

Viele lassen sich durch Experten, Psychologen, Coaches und Trainer helfen. Bei den meisten ist das Ergebnis sehr sehr dürftig. Warum?

Es gibt verschiedene Gründe, warum es nicht immer so klappt sein Selbstvertrauen aufzubauen.

Das einfachste in einem Coaching oder Therapie ist das „Warum“ zu erklären. Zu erkennen warum dies oder das entstanden ist, woher die negativen Gefühle kommen, ist oft nicht so schwer für einen guten Coach. Die hilfesuchende Person weiß es meistens auch. Schwierig aber ist es, wenn es darum geht diese entstandenen Gefühle zu beseitigen. Da beißen sich Psychologen, Coaches, Trainer und die Patienten die Zähne aus.

Die Therapien, die vorgeschlagen werden, sind überall die gleichen. Man kann im Internet darüber lesen, es steht dort immer dasselbe. Sich wirklich schnell und nachhaltig zu helfen, schaffen nur die wenigsten.

Die von mir entwickelte Methode zu diesem Bereich der Persönlichkeit ist erstaunlich einfach aber einzigartig, sehr effektiv und wirkt schnell.

Diese Methode, die dann individuell je nach Ursachen der negativen Gefühle und der Person selbst angepasst wird, heißt „der GLAUBE“. Ja, einfach der Glaube.

„Ohne Glaube – und das hat nicht mit der Religion zu tun – kann man kaum Selbstvertrauen nachhaltig aufbauen. Es erstaunt mich sehr, dass viele Coachings und psychologische Arbeiten diesen Punkt überspringen. Es geht einfach nicht. Zwar kann man ein Ergebnis haben, aber dieses ist für die hilfesuchende Person ungesund und Arbeit gegen ihn. Nach dem Motto „was nicht passt, wird passend gemacht“ trainiert man Menschen, die später hart werden durch Selbstbewusstsein, Arroganz, Selbstsicherheit, Übermut, Selbstvertrauen und diese vermischen. Nicht über das Selbstvertrauen glaubt man an sich, sondern über den Glauben gewinnt man an Selbstvertrauen. So gehe ich vor. Glaubst Du an dich, dann kannst Du keine Furcht besser kennen, das Selbstvertrauen kommt automatisch. Du fühlst dich einfach stark, selbstbewusst und manchmal gesund und unbesiegbar. Dich zu manipulieren und negativ zu beeinflussen wird sehr schwierig, weil Du von nun an dich selbst glaubst. Du kommst einfach gut an. Du bewegst dich sicherer, hast keine Angst vor neuen Verantwortungen, Du bist nicht überheblich aber Du weiß genau, was Du willst. Du bist nicht arrogant aber Du zeigst ganz offen und direkt, was Du kannst. Du stehst zu deinen Entscheidungen und verantwortest Deine Fehler,Du hast keine Angst mehr vor dem Scheitern. Scheitern heißt nicht mehr Versagen, sondern eine Erfahrung mehr. Wenn Du an dich glaubst, wenn Du einen Glaube hast, geht es Dir einfach gut. Keine Situation macht dich fertig. Du lebst glücklicher.“

Glaube an dich und Du schaffst alles?

So einfach ist es leider auch nicht. Das ist eine ganzheitliche Arbeit, wo viele psychologischen Elemente, die wissenschaftlich bewiesen sind, in Betracht gezogen werden und mit ganz gezielten Übungen helfen, bis der Glaube entsteht und vor allem bleibt.

Für Menschen in Führungspositionen, wie zum Beispiel Frauen, die sich in der Männerwelt wie auch zu Hause behaupten müssen, ist diese Methode ein Muss.

Die Technik, die ich entwickelt habe und als Einziger anwende, scheint vielleicht eine wichtige Lösung für unsere innere Zerrissenheit zu sein.

Ja, viele Klienten sind zuerst verwirrt, wenn ich sage sie müssen virtuell etwas kreieren, an das sie glauben, und diese Kreatur aufladen. Es klingt esoterisch. Sie sind es nicht gewohnt. Selten sagt ein Coach oder Psychologe etwas ähnliches. Überall liest man das gleiche darüber wie man Selbstvertrauen stärkt. Ja, aber „wie“ ist das Problem. Ich habe diese Frage nach dem „Wie“ gelöst und es funktioniert sehr gut.

Erst bei der Umsetzung meiner Methode merken die Klienten, dass diese Methode ein sehr wirksamer, psychologischer Weg ist, um ein unglaubliches Selbstvertrauen aufzubauen, das nicht mehr weg geht.

Das ist aber eine ganzheitliche Arbeit an sich selbst. Viele Coachings und manches Training schlägt fehl, weil sie versuchen, die hilfesuchende Person nicht als Ganzes zu betrachten. Man kommt und sagt: „Ich habe Kopfschmerzen“ und sofort wird Aspirin verschrieben. Warum die Person Kopfschmerzen hat, wird gar nicht untersucht.

Dazu kommt auch, dass Führungstraining oft sehr männerangepasst ist, auch wenn es von Frauen durchgeführt wird. Die angewendete Methode wird bei allen Menschen gleich umgesetzt. Alles läuft nach dem gleichem Schema.

Nein! Bei mir gehe ich anders vor. Welche Methode ich anwenden oder gar erst entwickeln muss, hängt von der Natur des Hilfesuchenden ab. Eine Person, die von Natur aus, ich meine genetisch, schüchtern ist, werde ich niemals dazu bringen zu führen/zu arbeiten wie eine Person, die von Natur aus sehr offen ist. Einer sehr schnell gereizten Person würde ich eine andere Methode vorschlagen als einer Person, die ruhiger ist.

Fatal ist es, wenn man versucht partout eine Person auf einen ganz bestimmten definierten universalen Weg zu bringen. Wir sind doch unterschiedlich. Wichtig ist es, das Ziel, das man sich gesetzt hat, erfolgreich und gesund für alle Beteiligten zu erreichen. Ja, es stimmt.

Das ist viel mehr Arbeit für den Coach. Das afrikanisch inspirierte Coaching ist sehr tiefgreifend und bedarf viel Konzentration und Aufmerksamkeit. Meine Erfahrung hilft mir nur bedingt, weil ich ständig, je nach der Person die vor mir steht, neue Wege und Lösungen finden muss. Erfahrungen können dazu führen, dass man pauschalisiert. Das ist vielleicht der Grund, warum mein Coaching so einzigartig ist und auch sehr oft das Ziel der Hilfesuchenden erreicht.

Was DantseLogik alles für dich tun kann, steht in meinen über 100 Bücher (www.indayi.de , www.dantse-dantse.com ) oder auf meiner Coachingseite: www.dantse-logik.com oder www.mycoacher.jimdo.com . Hier wirst du erkernenn, warum deine heutigen Probleme bald Vergangenheit sind.

Wie nimmst Du Kontakt mit mir auf?

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DantseLogik Media

Frau Miriam Norge

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 061514297421

web ..: http://www.dantse-logik.com

email : info@dantse-logik.com

DantseLogik, Die afrikanisch-inspirierte Wissenstechnik von Dantse Dantse

EIN MENSCH, EIN NAME, EINE WISSENSLEHRE: DIE LÖSUNGEN.

Pressekontakt:

DantseLogik Media

Frau Miriam Norge

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt

fon ..: 061514297421

web ..: http://www.dantse-logik.com

email : info@dantse-logik.com