Die Liebesachterbahn – Eine humoristische Irrfahrt durchs Leben

Michael Jacobs schickt seinen Protagonisten in “Die Liebesachterbahn” auf eine Achterbahnfahrt der besonderen Art – doch was erwartet ihn am Ende?

Florian steht jeden Arbeitstag um 6 Uhr auf – Ausnahmen gibt es keine. Sein Leben scheint eigentlich recht geordnet zu sein. Er liebt Lisa und hat einen Job. Doch dann geht es los: Florians Leben gleicht auf einmal einer Achterbahnfahrt – und zwar keiner Harmlosen, sondern einer der Achterbahnen, auf die sich nur die wirklich mutigen Menschen einlassen – und am Ende dann trotz allem Mut mit einem grünen Gesicht durch die Gegend laufen. In einem Moment läuft für Florian noch alles super und schon im nächsten Augenblick steht er ohne Job und ohne Frau da. Beim Versuch sein Leben beruflich und privat wieder in geordnete Bahnen zu lenken, muss er schon bald die nächsten Tiefschläge einstecken. Er fühlt sich vom Schicksal betrogen und wittert dann eine Chance es allen heimzuzahlen, als sich ihm eine unerwartete Gelegenheit bietet.

Doch die Dinge laufen in dem humorvollen Liebesroman “Die Liebesachterbahn” von Michael Jacobs nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat und es offenbaren sich unvorhergesehene menschliche Abgründe. Die Leser werden durch das Auf und Ab im Leben des liebenswerten Protagonisten prächtig unterhalten, drücken ihm die Daumen und hoffen, dass am Ende doch noch alles gut gehen wird. Der Roman ist eine kurzweilige Ablenkung vom eigenen Leben und wird zum ein oder anderen Schmunzeln führen.

“Die Liebesachterbahn” von Michael Jacobs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18912-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

