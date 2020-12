Die Kunstmacher im November 2020 – Susanne Kirsch neu in der Galerie EventART

08.12.2020, Dresden. Die Malerin Susanne Kirsch präsentiert ihre Bilder jetzt in der Galerie EventART einem breiten Publikum. 1966 in Frankfurt am Main geboren, hat Kirsch ihre Leidenschaft für die Kunst erst kurz vor der Jahrtausendwende für sich entdeckt. War ihre Arbeit zunächst autodidaktisch, so lernte sie die handwerkliche Seite der bildenden Kunst erst in aufbauenden Seminaren und Kursen bei Elisabeth Wojciak. Sie prägte auch maßgeblich den Stil von Susanne Kirsch.

Ein einzigartiger Ausdruck

Ihre Kunst verfeinern, ihren Bildern mehr Ausdruck und Tiefe verleihen – dies gelang Susanne Kirsch im Rahmen ihrer Weiterbildung bei Professor Jerry Zeniuk und Ingrid Floss, die an den Kunstakademien in Kolbermoor und Bad Reichenhall unterrichten. So bekamen die Bilder der Künstlerin ihren einzigartigen Ausdruck, der so beeindruckt und so kennzeichnend für Susanne Kirsch ist. Bis zu ihrer Zeit bei Jerry Zeniuk und Ingrid Floss verfolgte die Malerin einen eher grafischen Ansatz. Heute sind ihre Bilder immer öfter von der Malerei geprägt und die kräftigen Farben stehen im Fokus ihrer Arbeiten.

Internationale Anerkennung

Susanne Kirsch, die heute im hessischen Rodenbach lebt und arbeitet, macht mit ihrer abstrakten Kunst immer öfter in der Öffentlichkeit von sich reden. Sie zeigt ihre Kunst in Ausstellungen und ist Teilnehmerin an Kunstmessen. Diese internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung sind für Susanne Kirsch eine Herausforderung, sich permanent weiterzuentwickeln. Ihr ist es sehr wichtig, dass etwas Neues entsteht und sie realisiert durch ihre Kunst Emotionen und auch Inspirationen.

Komplex und mit Tiefe

Die Kunst von Susanne Kirsch ist nur auf den ersten flüchtigen Blick eine willkürliche Komposition. Auf den zweiten Blick jedoch offenbaren sich dem Betrachter die komplexen Tiefen der Bilder. Susanne Kirsch arbeitet stets präzise und mit kräftigen, ausdrucksstarken Farben. So schafft es die Künstlerin, die Illusion einer räumlichen Tiefe aufzubauen, die ein so beeindruckendes Merkmal der abstrakten Kunst ist. Mit ihrer Malerei berührt Susanne Kirsch das Innerste des Betrachters, sodass er die Klarheit ihrer Kunst erkennt.

Die Galerie EventART zeigt die abstrakte Kunst der Susanne Kirsch, ihre Bilder voller Farben und voller Esprit, die jeder Betrachter auf sich einwirken lassen sollte.

Abstrakte Malerei, moderne Skulpturen, zeitgenössische Kunst: im Gegensatz zu vielen Galerien und Onlinehändlern forcieren wir seit über 15 Jahren die Symbiose von zeitgemäßem Onlinehandel mit der klassischen Ausstellung in einer Galerie.

