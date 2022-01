Die Kunst der Fliesen

Wer auf der Suche nach Fliesen in Hanau ist, wird bei Hermitage schnell fündig. Fliesen sind mehr als ein Ausstattungsprodukt. Vielmehr zaubern sie den ganz individuellen Stil in die eigenen vier Wände.

Langlebig, vielfältig im Design, aus hochwertigem Interieur nicht wegzudenken: Fliesen in Hanau sind ein ungebrochener Dauertrend. Bei Hermitage in Frankfurt finden sich Fliesen von namhaften europäischen Herstellern und damit höchster Qualität.

Wir lieben Fliesen

Direkt an der Hanauer Landstraße in Frankfurt am Main dreht sich alles um Fliesen. Wir sind zuverlässiger und professioneller Ansprechpartner rund um Fliesen in Hanau und Umgebung.

Wer in unseren Showroom kommt, kann sich mit eigenen Augen davon überzeugen. Hermitage führt Fliesen und Mosaike in allen nur vorstellbaren Variationen. Es ist jedoch nicht nur die große Produktauswahl, die uns auszeichnet. Unsere Kunden profitieren von unserem Fachwissen und kompetenter Beratung – ganz ohne Zeitdruck.

Warum wir Fliesen lieben? Ganz einfach: Heraus aus der Badezimmernische hat sich ihr Siegeszug in Sachen Innenraumgestaltung nicht aufhalten lassen. In jedem Zimmer prägen sie einen eigenen Stil, ob dezent, als Blickfang oder als mit dem Raum verschmelzendes Designelement.

Was uns jedoch besonders auszeichnet, ist die Auswahl unserer Produkte im High-End-Bereich. Höchste Qualität, anspruchsvolle Designs: Die Fliese als Teil hochwertiger Interieur-Gestaltung überzeugt Innenarchitekten weltweit.

Vorteile von Fliesen bei Bau und Renovierung

Fliesen lassen sich individuell inszenieren. Das ist jedoch noch lange nicht ihr einziger Vorteil:

– nachhaltige Langlebigkeit

– sehr gute Reinigungseigenschaften

– erfüllen höchste hygienische Standards

– geeignet für private Wohnräume, Büroräume, öffentliche Gebäude

– verschiedene Materialien für den individuellen Stil

Ob Neubau oder Renovierung: Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Fliesen in Hanau sind nahezu unendlich. Wer will, kann sogar bereits vorhandene Fliesen mit neuen Fliesen überkleben. So lässt sich der Aufwand bei einer Renovierung minimieren, während das Ergebnis maximal überzeugt.

Wird neu gebaut, sind Fliesen von Anfang an Teil des innenarchitektonischen Konzepts. Auch hier berät unser Fachpersonal zu allen relevanten Aspekten unverbindlich und professionell.

Seit Jahren immer mehr im Trend sind Fliesen in Holzoptik. Auch Natursteinfliesen sind nach wie vor gefragt. Weiterhin lassen sich Trends beobachten, die ihrerseits viel zur Individualität eines Raumes beitragen. Fliesen in der Optik oxidierter Metalle sind perfekt geeignet für das Design im Industrial Style.

Fliesen in Hanau: große Auswahl, professionelle Beratung

Was wäre das beste Sortiment ohne entsprechende Beratung? Wir beraten unsere Kunden individuell und unverbindlich. Neben unserem Fachwissen in Sachen Fliesen dürfen unsere Kunden auch Einrichtungstipps erwarten. Welches Design kommt am besten zur Geltung? Welchem Zweck dient der entsprechende Raum? Welcher Stil prägt die Innenarchitektur?

Fliesen eigenen sich sowohl für die Gestaltung von Wänden als auch von Fußböden. Auch Arbeitsbereiche in der Küche oder stylische Bartheken können damit wunderbar veredelt werden. Gerade hier zeigen Fliesen ihr wahres Können mit hervorragenden Reinigungseigenschaften.

Hermitage Fliesen für Hanau und Umgebung ist das etablierte Fachgeschäft für Fliesen, Interieur-Design und Innenausstattung. Kunden profitieren von der beeindruckenden Produktauswahl und kompetenten Beratung.

Wir haben die besten Fliesen – nehmen Sie unsere Maxime ruhig beim Wort. HERMITAGE bietet das Vollsortiment rund um die besten Design-Fliesen und Mosaike inklusive Verarbeitungsmaterial – kein Standard, sondern höchste Qualität und Extravaganz von namhaften europäischen Herstellern.

Wir sind die Experten für ganzheitliche Planung, von der ersten Idee bis zur High-End-Lösung. Bei uns finden Architekten, Planer und Projektentwickler die Qualität, um ihre Visionen umzusetzen.

Bauen ist Silber, schönes Oberflächendesign ist Gold. Fliesen sind Individualisten und Teamplayer zugleich. Sie sind inspirierendes Objekt, Technikwunder und Farbakzent. Keramik, die durchs Feuer ging, kann alles – Grandezza, fröhliche Leichtigkeit oder selbstbewussten Purismus. Im Zusammenspiel mit Möbeln, Leuchten und Armaturen machen unsere Fliesen selbst die unkonventionellsten Träume salonfähig. Diese Alleskönner muss man einfach lieben.

Firmenkontakt

Hermitage Frankfurt

Leonid Parhomovski

Hanauer Landstraße 421

60314 Frankfurt am Main

069 90475570

info@hermitage-frankfurt.de

https://hermitage-frankfurt.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Asya Onatca

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/webdesign-agentur-frankfurt

Bildquelle: Bild von jeanvdmeulen auf Pixabay