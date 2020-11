Die kleinen Detektive von Brighton – Unterhaltsame Detektivgeschichten

Marie und Amy erleben in Paul Baldaufs “Die kleinen Detektive von Brighton” zur Unterhaltung der Leser drei spannende Abenteuer.

Das neue Buch von Paul Baldauf beinhaltet nicht nur eine, sondern ganze drei spannende Geschichten rund um die kleinen Detektive Amy und Marie. In der ersten Geschichte (“Frau Brown und ihre Nichte”) besucht Marie ihre Freundin Amy. In der Pension ihrer Eltern taucht ein Chinese auf, der mit Mister Albright zwielichtigen Geschäften nachgeht. Ein merkwürdiger Herr (Martin) betritt erstmals die Bühne. Bald sorgen zwei Vorfälle für helle Aufregung und der ganze Scharfsinn von Martin ist gefragt.

In “Marie, Amy und das Phantombild”, der zweiten Geschichte, streifen die zwei Freundinnen durch die Gassen von Speyer, erkunden die Stadt und feiern das Brezelfest mit. Doch ein großer Menschenandrang lockt oft finstere Gestalten an – auch das Brezelfest ist da keine Ausnahme.

Die letzte Geschichte in dem kurzweiligen Buch “Die kleinen Detektive von Brighton” von Paul Baldauf ist “Marie, Amy und der Poirot von Brighton”. Darin kommt Marie schließlich wieder nach Brighton. Am Pier treffen sie Miss Pritchard, die verstört wirkt, da sie bestohlen wurde. Auch Miss Penrose wurde ausgeraubt. Als sie den Lieferservice “Moon of Bangalore” erwähnt, folgt Amy einer Intuition. Wird der Plan der kleinen Detektive aufgehen oder gelingt Martin ein großer Coup? Wer Detektivgeschichten und clevere Protagonistinnen liebt, der kommt hier nicht zu kurz und wird die Geschichten sehr unterhaltsam finden.

“Die kleinen Detektive von Brighton” von Paul Baldauf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14079-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

