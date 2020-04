Neues Buch von Dipl.-Päd. Almut Müller

Nach den Büchern “Glück-So genießen Sie jeden Tag” und “Entspannung” bringt die psychologische Beraterin Almut Müller jetzt das Buch “Die kleine Amsel, die Königin werden will” heraus. Selbstwert ist die Basis, ein authentisches, glückliches Leben zu führen. Er ist damit die Voraussetzung für Liebe, Dankbarkeit, Freude; für den Mut, Verantwortung zu übernehmen und sich eigene Entscheidungen zu erlauben. Ein gesunder Selbstwert ist wie ein Schutzschild gegen Abwertung von außen, Manipulation und Überforderung. Du wünschst Deinem Kind auch mehr Mut? Mehr Vertrauen? Mehr Vertrauen in die eigenen Stärken? Du suchst nach Wegen, Deinem Kind zu helfen, dass es mutiger wird? Dass es mehr Selbstvertrauen hat? Das Buch von Almut Müller ist eine Selbstwerthilfe für Mutter, Vater und Kind.

Vor allem sensible, intelligente Kinder spüren den großen Druck, der tagtäglich auf ihnen lastet. Sie wollen alles richtig machen, sie wollen Erfolge sehen. Das führt direkt zur Überforderung! Doch es gibt ein gutes Schutzschild dagegen: Den Selbstwert. Ein Kind mit hohem Selbstwert ist mutiger, gewinnt an Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Stärken, es kann Nein sagen und Verantwortung übernehmen – für sich, für anderes. Wenn Dein Kind lernt, sich selbst wertzuschätzen, bietet das den dicksten Schutz gegen Abwertung von außen, gegen Druck, gegen Manipulation, gegen Ausbeutung und Überforderung.

Mein Buch “Die kleine Amsel, die Königin werden will” ist eine praktische Hilfe für Dich und Dein Kind, das Vertrauen in sich selbst zu fördern. Dein Kind lernt Schritt für Schritt sich selbst mit allen Sonnen- und Schattenseiten anzunehmen und wertzuschätzen. Dabei begleitest Du und Dein Kind die kleine Amsel in einer märchenhaften Phantasiereise: Sie begegnen weisen und freundlichen Tieren, die der kleinen Amsel zeigen, was es heißt, die Königin im eigenen Leben zu sein, wie sie das werden kann und was sie dafür tun braucht.

Am Ende gehen beide gestärkt aus der Geschichte – die kleine Amsel und Dein Kind! Das Buch ist eine praktische, direkte Anwendung, Selbsthilfe und Entspannungstherapie in einem. Du ließt gemeinsam mit Deinem Kind die Geschichte der kleinen Amsel, das Kind folgt der Geschichte, und am Ende hat es ganz viel über sich und seinen eigenen Wert gelernt. Autorin des Buchs ist die Diplom-Pädagogin und Psychologische Beraterin Almut Müller, BA. Buchbestellung bei Amazon unter https://www.amazon.de/kleine-Amsel-K%C3%B6nigin-werden-will-ebook/dp/B086L1NK31/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=die+kleine+amsel%2C+die+k%C3%B6nigin+werden+will&qid=1585724598&s=digital-text&sr=1-1

Journalisten können das Buch zur Rezension unter almutmueller-coaching@email.de

Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e.V. ist eine interdisziplinärer anerkannte Fachgesellschaft, die sich im deutschsprachigen Raum für ganzheitliche wissenschaftliche begründete Gesundheitsförderung und die Förderung der gesunden Lebensführung (Diätetik) einsetzt. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. fordert die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung. Mitglied im Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. sind insbesondere staatlich geprüfte Diätassistenten, Ärzte, Trainer, Physiotherapeuten, Apotheker, Ernährungswissenschaftler, Pädagogen, Psychologen und Heilpraktiker.

