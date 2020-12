Die Internationale “Football for Friendship “Trainerakademie vermittelt Fairplay im neuen Online-Kurs

Das Kindersozialprogramm “Football for Friendship” (F4F) von Gazprom vereint 211 Länder und Regionen der ganzen Welt. Neuer Onlinekurs der F4F-Trainerakademie für Fußballtrainer geht an den Start.

(Moskau/Berlin, 1. Dezember 2020)

Die Internationale “F4F”-Trainerakademie ist eine kostenlose Online-Bildungsplattform. Zielgruppe sind die Trainer von Mannschaften im Kinder- und Jugendfußball. In verschiedenen Modulen qualifizieren sie sich mit vielen praktischen Übungen für ihre Arbeit und verbessern sich. Der Kurs basiert auf den Erfahrungen im Training internationaler Kinderfußballteams während der bisherigen acht Saisons von “Football für Freundschaft”. Die Trainer erfahren alles über Trainingspsychologie und Kommunikation im Umgang mit Kindern verschiedener Kulturen, Rassen, Nationalitäten und mit unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten.

Seit Bestehen der Trainerakademie haben mehr als 4.000 Teilnehmer dort ihre Ausbildung absolviert. Der Kurs wurde von Fußballlehrern und Trainern der FC Barcelona Academy, von Experten der humanitären Programme der FIFA und der UEFA, Vertretern der Russischen Fußballunion, der brasilianischen Fußballnationalmannschaft, des FC Delhi Dynamos, des FC Zenit und des FC Schalke 04 sowie von den Fußballverbänden verschiedener Länder entwickelt.

Der neue Online-Kurs vereint Theorie, praktische Übungen und Empfehlungen zur Trainingsorganisation. Im Mittelpunkt stehen Fairplay, Gerechtigkeit und Gleichheit. Werte, die unter anderen die Basis des Kindersozialprogramms “Football for Friendship” von Gazprom bilden. Der Kurs ist kostenlos und wird in zehn Sprachen angeboten: Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Russisch, Spanisch und Türkisch.

“Für einen Fußballtrainer ist es sehr wichtig, das Vertrauen junger Spieler zu gewinnen und zu beweisen, dass sie sich selbst den menschlichen und sportlichen Werten verpflichtet fühlen, die sie vermitteln wollen. Die Internationale “Football for Friendship” Trainerakademie ist eine einzigartige Bildungsplattform für Trainer auf der ganzen Welt. Moderne Trainingsmethoden und die wichtigsten Prinzipien der Interaktion mit jungen Sportlern werden erklärt. Die Teilnehmer lernen außerdem, welche Qualifikationen und Werte den jungen Spielern vermittelt werden sollten, damit aus ihnen als Erwachsene fähige Fachleute auf internationaler Ebene werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Arbeit der Akademie sowohl für die Trainer als auch für die Spieler einen enormen positiven Effekt haben wird”, ist die brasilianische Fußballerlegende Roberto Carlos, ehemaliger Spieler von Real Madrid, Weltmeister und dreimaliger UEFA-Champions-League-Gewinner, überzeugt. Roberto Carlos ist der globale Botschafter von “Football for Friendship”.

Die Internationale “Football for Friendship” Trainerakademie ist Teil der neuen digitalen Plattform von “Football for Friendship” (footballforfriendship.com), auf der in diesem Jahr die Veranstaltungen des Programms hauptsächlich stattfinden. Sie bietet Zugang zu Sendungen, Materialien aus dem Internationalen Kinderpressezentrum, Spielerbewertungen und Meisterschaftstabellen, den Zeitplan des Internationalen Forums von “Football for Friendship” und Präsentationen zu Projekten zur Förderung des Kinderfußballs.

Über “Football for Friendship”:

Das Internationale Sozialprojekt für Kinder “Fußball für Freundschaft” besteht seit 2013. Es wird von Gazprom organisiert. In den vergangenen sieben Spielzeiten haben über 6.000 Kinder und Jugendliche aus 211 Ländern und Regionen an dem Programm teilgenommen. Über fünf Millionen Menschen unterstützen das Projekt.

Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, darunter auch Kinder mit Behinderungen, nehmen als “Junge Spieler” oder “Junge Journalisten” an dem Projekt teil. “Junge Spieler” repräsentieren verschiedene Länder und Kulturen. Sie beweisen, dass es nicht auf Nationalität, Geschlecht und körperliche Fähigkeiten ankommt, um ein Team zu sein. “Junge Journalisten” berichten aus dem Internationalen Kinderpressezentrum über die “Fußball für Freundschaft”-Projekte. Alle ehemaligen Teilnehmer teilen ihre Erfahrungen auch später noch als “Junge Botschafter” und treten für die universellen Werte ein, für die “Fußball für Freundschaft” steht: Freundschaft, Gleichheit, Gerechtigkeit, Gesundheit, Frieden, Loyalität, Erfolg, Traditionen und Ehre.

“Fußball für Freundschaft” wird von der FIFA, der UEFA, dem Internationalen Olympischen Komitee, den Fußballverbänden verschiedener Länder, gemeinnützigen Kinderstiftungen, berühmten Sportlern und den weltweit führenden Fußballclubs unterstützt Zu den Unterstützern gehören außerdem Spitzenathleten, Künstler und Politiker. Das Projekt erhielt bereits viele nationale und internationale Auszeichnungen in den Kategorien soziale Verantwortung, Sport und Kommunikation. Es hält außerdem den GUINNESS WORLD RECORDS® Titel für das Fußballtraining mit den meisten unterschiedlichen Spielernationalitäten.

Im Jahr 2020 findet das Projekt “Fußball für Freundschaft” online statt. Auf einer speziellen digitalen Plattform kommen 10.000 Spieler aller Altersgruppen zusammen, um gemeinsam an Kinderfußballturnieren teilzunehmen, zu trainieren, in internationalen Teams zu spielen und ihre Lieblingssportart, Fußball, auszuüben, ohne das Zuhause verlassen zu müssen.

