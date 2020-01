Mit dem Service von www.die-immobilienexperten.de stellen wir allen Immobilienverkäufern zahlreiche Vorteile zur VerfügungAn erster Stelle betonen wir, dass alle Immobilienmakler auf unserem Portal ihre Kompetenz begutachtet werden. Kriterien sind die nachgewiesene Ausbildung und mehrjährige Erfahrung in dem Veräußern von Immobilien.Außerdem besitzt die Weiterempfehlungsquote eine tragende Rolle bei der Annahme eines Immobilienexperten. So zeigen wir Ihnen lediglich Makler mit positiven Bewertungen an. Ein ebenso erheblicher Vorteil für Sie als Verbraucher ist, dass unsere ausgewählten Experten exakt verstehen, wie Ihre Immobilie rentabel zu veräußern ist Denn letztlich ist es Ihr Ziel, Ihr Objekt zu einem fairen Preis so bald wie möglich zu veräußern. Dabei nutzt der Immobilienexperte effektive Netzwerke bzw. Kanäle, welche privaten Verkäufern in der Regel versperrt bleiben