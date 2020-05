Die hilfreichsten Tipps zum Toilettendeckel reinigen / richtig putzen & pflegen

Was für Rohre sind auf Dichtheit zu prüfen? In diesem Artikel erläutern wir Ihnen, um was es bei einer Dichtheitsprüfung geht und auf was geachtet werden soll. Eine Dichtheitsprüfung ist bei Abwasserleitungen vorzunehmen, wenn man diese neu gebaut beziehungsweise verlegt hat oder Änderungen am Leitungssystem durchgeführt wurden. Überdies sollte in einer Zeitspanne von 20 Jahren das Prüfen auf Dichtheit wieder vorgenommen werden. Im Paragraf 61a des Landeswassergesetzes...