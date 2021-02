Die großen Erfolgsgeheimnisse der Klopps und Guardiolas

Was ist ihr Schlüssel zum Erfolg? Was kann sich jede*r Übungsleiter*in von Jürgen Klopp oder Pep Guardiola abschauen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Sport Mental Coach Christoph Kleinbeck täglich. Er ist Experte auf dem Gebiet der mentalen “Extra”-Skills. In seinem kostenlosen Online-Seminar “Die geheimen Mental Tweaks (englisch: to tweak = optimieren) der Top 1% Trainer” verrät der ehemalige Mittelstürmer die Methoden der besten Trainer der Welt.

Eines haben alle Star-Trainer gemeinsam: Sie sind extrem selbstbewusst und verfügen über ein funktionierendes und geprüftes System, mit dem sie alle Probleme ihres Teams und ihrer Einzelspieler*innen jederzeit professionell lösen. So ruft jeder Spieler und jede Spielerin jederzeit seine oder ihre beste Leistung auf dem Platz ab. Vor allem, wenn es darauf ankommt! Diese mentale Stärke im Leistungssport ist heutzutage in Zeiten von Corona nicht mehr wegzudenken.

Weitere Merkmale der Spitzentrainer:

– Hat das absolute Vertrauen der Mannschaft

– Kann Spieler*innen authentisch motivieren

– Reflektiert sich selbst: Was kann ich und was nicht?

– Hat klare Vorstellungen und Erwartungen

– Delegiert Aufgaben perfekt an sein Team oder Experten

– Folgt etablierten Methoden, statt sich ständig neu zu erfinden

– ist Kommunikations-Weltmeister

– hat ein funktionierendes Team und ein positives Umfeld

Kleinbeck hat mit seiner langjährigen Coaching-Erfahrung mit vielen Spitzentrainern zusammengearbeitet und sagt, das bei all den überdurchschnittlichen Trainern eines deutlich wurde: “Da herrscht absolutes Vertrauen und die Spieler gehen für diese Trainer durchs Feuer!”

Außerdem erkannte der Erfolgscoach, dass diese Trainer mit ihrem System nicht versucht haben das Rad neu zu erfinden, sondern sie folgen dem, was bisher anderen Top-Trainer zum Durchbruch und zur Etablierung an der Spitze geholfen hat.

Christoph Kleinbeck geht in seinem neuesten Webinar: “Die geheimen Mental Tweaks der Top 1 % Trainer” detailliert darauf ein, wie jeder ambitionierte Trainer sich so ein “Power-System” aufbaut und sich und seine Spieler zu mental starken Persönlichkeiten entwickelt.

Er zeigt aus seinen Recherchen die 3 Haupt-Geheimnisse der Top 1 % Trainer.

Die Trainer werden hierdurch ihre Ziele einfach und schnell erreichen und brauchen nicht warten, bis sie all die Fehler selbst machen und Jahre damit verschwenden, den goldenen Gral zu finden.

Das Webinar ist kostenlos und interessierte Trainer an Mental Training im Sport melden sich hier an:

Seit 2005 bietet die Kleinbeck Akademie unter der Leitung von Christoph Kleinbeck für Sportler und Trainer Mentales Coaching an. Im Vordergrund steht dabei die mentale Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Herzstück des Unternehmens ist die Ausbildung zum Sport Mental Coach. Die Kleinbeck Akademie bildet Trainer, Sportler und Coaches zum zertifizierten Sport Mental Coach aus. Am Unternehmensstandort München führt das Unternehmen für sein nationales und internationales Klientel Einzelcoachings und Online-Coachings durch. Einblick in die Angebote gibt es unter www.christophkleinbeck.com

Kontakt

Kleinbeck Akademie

Christoph Kleinbeck

Pflegerbauerstraße 10

81925 München

08930005498

info@mental-coach.com

http://www.christophkleinbeck.com

