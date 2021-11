Die Event-Bibel der Motor Presse für 2022 ist erschienen

Stuttgart, Deutschland (ots)

Auf insgesamt 212 Seiten stellt die Motor Presse Stuttgart im neuen Katalog sein umfangreiches Eventprogramm für 2022 vor. Zum ersten Mal überhaupt sind nahezu alle Angebote des Special-Interest-Medienhauses übersichtlich zusammen dargestellt. Neu im Programm des Action Teams sind jetzt auch Events aus der Luftfahrt, Fahrrad-Events aus dem Bereich Sport & Lifestyle sowie Reisen der Zeitschrift CAVALLO für Reiter.

„Wir sind stolz darauf, in unserem neuen und umfangreichen Programm 2022 erstmals die Veranstaltungen aus allen Themenwelten unseres Hauses vorstellen zu können“, sagt Bert Brandenburg, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Events und Corporate Publishing der Motor Presse Stuttgart. „Unser Event-Programm ist so spannend, abwechslungsreich und vielfältig wie nie.“

Insgesamt 60 Seiten nehmen die Angebote von Auto-Trainings und -Reisen ein. Bei den Trainings werden insgesamt neun unterschiedliche Formate angeboten. Dazu kommen 14 Reisen, sieben 4×4-Touren wie auch Reisemobil-Touren. Die Rallye-Klassiker bilden eine Säule des umfangreichen Eventprogramms der Motor Presse: die vier beliebten Classic-Rallyes Paul Pietsch Classic, Silvretta Classic Rallye Montafon, Sachsen Classic und Luxembourg Classic, darüber hinaus die AUTO MOTOR UND SPORT Mobility-Rallye für Autos mit alternativen Antrieben.

Auch die Motorsportaktivitäten gehören zum prall gefüllten Eventpaket der Motor Presse. Neben der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) gehen erstmals der X-BOW SPORT AUTO Winter Cup und die Deutsche Tourenwagen Challenge (DTC) an den Start.

Auf 100 Seiten werden Events rund um das Motorrad vorgestellt. Neben sieben unterschiedlichen Trainingsformaten bietet das Action Team der Motor Presse auch insgesamt über 40 Reisen für Biker: 15 Fernreisen, 23 Europareisen und 13 Alpentouren. Außerdem können die Motorradfahrer zwischen Testrides mit Maschinen von KTM und erstmals auch von Harley-Davidson, Honda und Yamaha wählen. Als neues Eventformat ist der ADAC Safety Ride im Programm, eine erlebnisreiche Mischung aus einem Fahrsicherheitstraining und einer anschließenden, geführten Reise.

Einige neue Angebote gibt es auch in der Themenwelt Sport & Lifestyle. Neben dem seit zehn Jahren etablierten MOUNTAIN BIKE TESTIVAL in Brixen und drei neuen Reiseangeboten für Mountainbike-Fahrer gibt es auch zwei spannende ROADBIKE-Trips auf Mallorca und in Andalusien. Exklusiv ist darüber hinaus der neue OUTDOOR SUMMIT, der in Imst (Österreich) über die Bühne gehen wird.

Neue Reise-, beziehungsweise Trainingsangebote für Läufer in Spanien, Griechenland und Portugal, ein Yoga-Camp in Österreich sowie Laufkreuzfahrten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz sind Schwerpunkte des neuen Sport- und Lifestyle-Programms 2022.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein druckfrisches Exemplar unseres neuen Programms zu. Weitere Informationen unter: www.event.motorpresse.de.

Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook

Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN’S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Kontakt:

Dirk Johae

Leiter Unternehmenskommunikation

Motor Presse Stuttgart

Tel.: +49 711 182-1657

Mobil: +49 176 11182007

djohae@motorpresse.de

www.motorpresse.de

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuell