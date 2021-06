Die ersten Lifestyle-Boxen für Männer mit Qualität

Berliner Start Up gründet Männer Online Shop

Nach der Gründung des Onlinemagazins Men“s Quality im Jahr 2015, entwickelten Benjamin Strutz und Greta Neumann die ersten Lifestyle Geschenkboxen für Männer und launchten im Mai 2021 die Men“s Quality Boxen.

Lifestyle-Box für Männer mit Qualität – Entdecke unsere Men“s Quality Boxen mit ausgewählten hochwertigen Produkten von Fashion über Beauty bis hin zur Spirituose.

So werben die beiden Berliner ihre Lifestyle Boxen und legen dabei äußert Wert auf Qualität & Langlebigkeit. Keine Billigmarken.

Mit starken Partnern wie Adam Bows, GØLDS, CO“PS (beide bekannt aus „Die Höhle der Löwen“), Bewooden, O“Donnel Moonshine und Woodlesspaper kreierten die beiden Gründer zum Start 4 individuelle Boxtypen (die Gentleman-, die Businessman-, die Bartträger- und die Frühstarterbox).

In jeder Box befinden sich 3 Quality Produkte in einer abgestimmten Konstellation von Fashion über Beauty bis hin zur Spirituose. Die Box selbst ist eine hochwertige Magnetbox gefüllt mit Verpackungsmaterial aus recyceltem Papier und Seidenpapier.

Als Beispiel: Die Bartträger Freddy Box wurde speziell für Männer mit Bart kreiert. Egal ob lang, kurz, struppig oder glatt, Bartöl ist das wichtigste Hilfsmittel für einen Bartträger.Das in der Box enthalteneBartölvon GØLDS ist besonders beliebt. Es pflegt den Bart, macht ihn geschmeidig und darüber hinaus belebt er mit seinem Duft die Sinne. Zu dem Bartöl findet man außerdem zwei weitere besinnliche Produkte in der Box. Bei demSchnapsvon O“Donnell Moonshine trifft Tradition auf neue Geschmackswelten. Stilecht wie in den 20er Jahren kommt der Schnaps in Einmachgläsern, den sogenannten Mason Jars.Die enthaltenenSockenvon BeWooden hingegen beeindrucken mit dem besonderen Tragegefühl, denn BeWooden nutzt die Natur als wichtigste Inspirationsquelle und legt besonders Wert auf eine nachhaltige Produktion. Mit diesen drei Produkten ist der Bartträger von Kopf bis Fuß perfekt ausgestattet.

Nicht nur bei den Produkten legt Men“s Quality Wert auf Nachhaltigkeit, auch beim Versand! 1% des Einkaufes werden als CO2-Ausgleich an nachhaltige Projekte gespendet.

