Die ERFOLGS- DNA ist gehackt.

Wirtschaftsexperten sind sich ….

Warum sind Gründer wie Steve Jobs von Apple oder Elon Musk Gründer von PayPal und Tesla so erfolgreich?

Was treibt diese Menschen an?

Woher nehmen diese Gründer, Manager und Unternehmer den Erfolg? Warum sind diese Personen erfolgreicher als der Durchschnitt?

Wie konnten die Personen Multimilliarden Konzerne aufbauen? Was haben diese Gründer, Manager und Unternehmer gemeinsam?

Gibt es eine ERFOLGS- DNA oder eine Erfolgsstrategie?

Ja, es gibt ein Geheimnis, warum diese Personen erfolgreicher sind als der Durchschnitt.

Wissenschaftler und Wirtschaftsexperten haben die ERFOLGS- DNA gehackt und die wirtschaftliche Expertise oder Studie in eine Erfolgsstrategie umgewandelt. Unter dem Namen “Booster- Strategie”, soll in den kommenden Wochen und Monaten mehr bekannt gegeben werden.

Die “Booster- Strategie” soll eine Geheimformel zum Erfolg sein.

Soweit uns bekannt ist, ist die Strategie für jedermann umsetzbar und nach wenigen Wochen des Einsatzes, sollen die individuellen Ziele skalierbar sein. Die Studie zeigt, dass man durch Autosuggestion, Zieldefinierung und dem entschlossenen Einsatz, die Fähigkeiten entwickeln kann, mit der eigenen Fantasie, reicher und erfolgreicher zu werden.

Weitere Informationen oder Publikationen sollen in den nächsten Wochen folgen. Die Denkansporn GmbH hat die Exklusivität als Partner im deutschsprachigen Raum zur Verwertung der Studie und zur Vermittlung des Know – How in Seminaren und die Publikationsrechte.

Leidenschaft ist unsere Motivation

Erfolgreiche Menschen und Unternehmer werden nicht primär durch Geld angetrieben, sondern durch die Leidenschaft für ihre Idee und den Wunsch, etwas zu bewirken und die Welt zu verändern.

Emotionen, Innovation und Kreativität sind heute nicht mehr ein begrenztes Gut für Künstler, Designer und Musiker. Jeder Mensch trägt es in sich und es ist die Basis für ein erfolgreiches Wirken und Handeln als Menschen.

Mit maßgeschneiderten Beratungsleistungen schaffen wir langfristige Erfolge.

MOTIVATIONSPERFORMANCE

SALES- & BUSINESS DEVELOPMENT PERFORMENCE

PERSÖNLICHKEITSPERFORMENCE

FÜHRUNG- & MANAGEMENT PERFORMENCE, STRATEGIEBERATUNG

