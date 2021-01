Die drei besten Kinderwagen

Die enorme Auswahl an Kinderwagen auf dem Markt fasziniert und erschreckt zugleich.

Die Entscheidung für das richtige Modell sollte gut überlegt sein, da es gute Kinderwagen selten unter 400 Euro zu kaufen gibt.

Im besten Fall kann er von der Geburt bis zum etwa vierten Lebensjahr genutzt werden.

Darum erfüllt ein guter Kinderwagen folgende Kriterien: er ist robust, frei von Schadstoffen und kann mehrmals umgebaut werden. Außerdem soll er kindgerecht gestaltet und einfach in der Montage und Handhabung sein. Für das Neugeborene mit Babywanne, die ausreichend Platz für mindestens fünf Lebensmonate bieten soll.

Dieses Kriterium erfüllen nur wenige Modelle, meistens ist die Babywanne schnell zu klein. Wichtig ist, dass der Buggyaufsatz flach gestellt werden kann, eine Liegefunktion gegeben ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die europäische Norm, die bestätigt, dass der Kinderwagen sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht und einem Prüfverfahren unterzogen wurde. Ein guter Wagen kann im Gelände oder in der Stadt auf unterschiedlichen Untergründen komfortabel geschoben werden.

Das Sonnenverdeck ist witterungsbeständig und absorbiert ultraviolette Strahlen. Der Wagen kann flexibel an die Größe der Eltern angepasst werden, so dass auch größere Personen angenehm schieben können.

Jedes Jahr werden Kinderwagen getestet und entsprechend bewertet. Waren im Jahr 2020 von den getesteten Modellen alle im Bereich “gut” mit positiven Ergebnissen zu finden, ist für das Jahr 2021 eine deutliche Änderung in den negativen Bereich feststellbar.

Leider entsprechen nur 2 von 10 Kinderwagen einem “gut”, die restlichen müssen mit “befriedigend” benotet werden. Kritikpunkte sind neben geringer Federung, nicht ausreichendem Fahrkomfort besonders der Platz in der Babywanne, der nicht ausreicht und schnell zu klein wird.

Zu schnell muss das Baby in eine zu aufrechte Sitzposition gebracht werden, die noch nicht geeignet ist. Noch mehr ins Auge fallen auch die Schadstoffe, die in einigen Modellen gefunden wurden, was besonders im Bereich Säuglinge und Kleinkinder nicht tragbar ist.

Die drei besten Wagen für das Jahr 2021 sind nach eingehender Prüfung der Maxi Cosi Adorra 3 in 1, preislich für knapp 500 Euro recht günstig. Der 3 in 1 Wagen kann zudem vom Säuglings- bis ins Laufalter genutzt werden. Auch die Modelle ABC Design Salsa 4 und Bugaboo Cameleon Plus 3 schnitten gut ab, liegen aber mit über 900 Euro im höheren Preissegment. Gespart werden sollte am fahrbaren Untersatz nicht, da Nachwuchs und Eltern lang Freude und Nutzen haben sollen.

