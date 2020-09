Die BesucherApp für Messen und Freizeitangebote ist da

ARAG Experten anlässlich des Lies-ein-Buch-Tages zur deutschen Buchpreisbindung Diese Werbekampagne von Bibliotheken aus den 90ern scheint heute im Zeitalter von Smartphones, Tablets & Co. nötiger denn je. Wie gut also, dass es den weltweiten Lies-ein-Buch-Tag gibt. Gefeiert wird er am 6. September 2020. Denn auch in der zunehmend digitalisierten Welt ist Lesen für viele ein Vergnügen, das im hektischen Alltag viel zu kurz kommt. Dabei...