Die beste Lösung von Scribble Video für viele Anlässe

Weshalb kompliziert, wenn es auch einfach geht

Hamburg im November 2021 – der Service „Erklärvideo“ läutet mit Scribble Video die Zukunft im Bereich der digitalen Vertriebseffizienz ein. Ein Erklärvideo von Scribble Video fasst ein Thema kurz und bildhaft zusammen und fesselt die Aufmerksamkeit des Betrachters, indem es seine Botschaft Zug um Zug aufs Papier im wahrsten Sinne des Wortes bannt. Erklärfilme von Scribble Video bieten die Chance auf ein ganz persönliches Marketing, denn sie erreichen immer eine emotionale Ebene und bleiben auch länger im Gedächtnis als herkömmliche Werbung. Mehr über die einfache Umsatzsteigerung mit dem Service „Erklärvideo“ von Scribble Video finden Sie ab sofort: https://www.scribble-video.de

Scribble Video hat einen einfachen Prozess entwickelt, um ein Thema in eine Story zu packen und daraus einen spannenden Erklärfilm zu produzieren. Ein weiterer Grund, Erklärfilme erstellen zu lassen, ist, dass das Produkt möglichst verständlich und einfach erklärt wird, so dass die eigene Zielgruppe es wirklich versteht. Das Prinzip der Einfachheit funktioniert generell bei allen Zielgruppen, von Jung bis Alt, vom gewerblichen Facharbeiter bis zum CEO eines Unternehmens. Erklärfilme bieten so eine einfache und verständliche Methode schnell komplizierte Sachverhalte zu erklären. Bei einem Erklärvideo handelt es sich um ein Video, bei dem das zu behandelnde Thema auf sein Kern reduziert und leicht verständlich erklärt wird, ohne dabei auf Wesentliches zu verzichten. Es wird dabei mit professionellen Sprechern gearbeitet, die die Story erzählen und in wenigen Sekunden auf den Punkt kommen. Mehr über den nützlichen Service Erklärvideo erstellen“ von Scribble Video: https://www.scribble-video.de

Der Service „Erklärvideo erstellen“ von Scribble Video besticht dadurch, dass ein Erklärvideo die Länge von 2 – 4 Minuten hat und zu einem Festpreis produziert wird und ein Produkt oder eine Dienstleistung leicht verständlich und unterhaltsam zu einem Bestseller macht. Scribble Video findet die richtige Story für das Produkt oder die Dienstleistung und visualisiert die Geschichte in handgezeichneten Szenen.

„Unser Credo lautet: Reduktion und Verständlichkeit – und das Ganze mit einem Augenzwinkern. Wir konzentrieren uns auf die Kernargumente und erzählen Ihre Story, so dass jedermann sie versteht „, sagte Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video.

Scribble Video wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Die Firma begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

