Die Ballermann-Saison ist nicht vorbei!

Stellungnahme der Markeninhaber Ballermann zur Coronakrise – Ballermann ist da, wo IHR seid!

Zahlreiche Medien verkünden seit Tagen, dass die Ballermann® Saison 2020 durch die Corona-Pandemie gelaufen ist und den Ballermann® lahm legt. Auch verschiedene Künstler melden sich auf ihren Social Media-Kanälen oder in Interviews zu Wort und haken die Ballermann® Saison für dieses Jahr ab. Doch die Ballermann®-Markeninhaber, Annette u. Andre Engelhardt betonen: “Ballermann® ist nicht allein Mallorca! Ballermann® ist eine deutsche Marke. Der Ballermann® lebt nach wie vor! Trotz der Coronakrise lassen wir uns die Partystimmung nicht vermiesen. Die Ballermann®Partys finden dort statt, wo wir sind.” Die Marke Ballermann® steht nicht nur für ausgelassene Partys, sondern auch für Lebensfreude und Loslassen vom Alltag mit einer großen Prise Urlaubs-Feeling – und das geht auch in Deutschland!

Auch wenn die Party-Hotspots über den Sommer am Ballermann auf Mallorca geschlossen bleiben müssen, steigen die Ballermann®Partys hier in Deutschland! Weitere, zukünftige Lockerungen in der Coronakrise ermöglichen Ballermann®Partys im kleinen Rahmen in Vereinen, auf Grillpartys oder Geburtstagsfeiern.

Zudem versorgt Euch der Radiosender Ballermann® Radio rund um die Uhr mit genialen Hits und bestem Entertainment, die pures Mallorca-Feeling zu Euch nach Hause bringen. Beliebte DJs aus den Partyhochburgen von Mallorca, Österreich und Deutschland bringen Schwung und Leben in Deutschlands Partysender Nummer 1. Jedes Wochenende plant Ballermann® Radio einen Partymarathon mit bestem Entertainment. Party-Mixe von angesagten DJs oder die Ballermann® Radio-Wunschbox kommen bei den Hörern besonders gut an und lenken vom Alltag ab. Auch in den kommenden Wochen überrascht der Radiosender seine Fans mit weiteren Highlights.

Also Ihr Lieben, Ihr seid Ballermann und Ballermann ist da, wo Ihr seid!

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

