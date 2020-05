Gut Aiderbichls Pferdeparadies im hohen Norden

Seit einen Jahr gehört die Ballermann Ranch im niedersächsischen Scholen (ca. 30 KM südlich von Bremen) zu den Tierhilfe- u. Gnadenhöfen von GUT AIDERBICHL – Der Heimat der geretteten Tiere.

Die Inhaber von Deutschlands wohl bekanntester und berüchtigtster Partymarke Ballermann, Annette u. Andre Engelhardt, haben ihre große, völlig lastenfreie Pferderanch in Niedersachsen an die Tierretter von Gut Aiderbichl verschenkt.

Die Gut Aiderbichl Stiftung Deutschland ist seit nunmehr einem Jahr Eigentümer der völlig schuldenfreien Ranch, die mit ihren weißen Zäunen, großen Koppeln und einer kleinen Kapelle ein wenig an Dallas erinnert.

“Unsere Tochter”, so Annette Engelhardt, “wollte die Ballermann Ranch irgendwann nicht weiter führen. Verkaufen kam für uns niemals in Frage. Unser Lebenswerk sollte erhalten bleiben – auch noch lange nach uns. Um dies zu gewährleisten war die Schenkung an Gut Aiderbichl nur logisch und folgerichtig.”

Andre Engelhardt ergänzt: “Selbst wenn es uns schon lange nicht mehr gibt, bleibt die Ballermann Ranch sowie der Name und unsere Geschichte bestehen. Es werden noch Generationen glücklicher Pferde in diesem Tierparadies leben können.”

Die Engelhardts, die von den Medien auch als die “Ballermanns” bezeichnet werden, haben ehrenamtlich die Leitung der Ranch übernommen und investieren auch weiterhin – aus eigenen Mitteln – in den Ausbau und die Erweiterung des norddeutschen Pferdeparadieses. Die Partymarke “Ballermann” steht seither nicht mehr allein für wilde Partys, sondern auch für die geretteten Tiere von Gut Aiderbichl.

Bereits im ersten Jahr bauten Annette und Andre Engelhardt zwei Pony-Buchten, in denen derzeit 10 gerettete Shettys ein neues Zuhause gefunden haben. Weiterhin entstand eine Kaltblut-Suite, die es Gut Aiderbichl spontan – fast über Nacht – ermöglichte, drei abgemagerte und körperlich wie auch in der Seele verletzte Kaltblutstuten zu retten, die heute wieder einen dicken Popo haben und mit der großen Herde über die Koppeln donnern.

Doch damit nicht genug. Gemeinsam mit Dieter Ehrengruber entstand die Idee, Esel zu retten. “Als uns Dieter Ehrengruber beschrieb, welch trauriges Schicksal in Knechtschaft die freundlichen Langohren oftmals erleiden müssen, haben wir kurzerhand unsere Autos aus dem Garagentrakt geworfen und dort ein kleines Eseldorf errichtet, welches nun 16 Eseln ein neues, sicheres Zuhause gibt”, erläutert Andre Engelhardt. Ein Zuhause, in welchem sogar kurz vor Weihnachten die zwei kleinen Esel-Babys “Harry & Sally” in der Geborgenheit einer geretteten Eselfamilie mit Oma, Mama, Schwester und Bruder das Licht der Welt erblickten.

“Es war die beste Idee unseres Lebens!”, bestätigen die “Ballermanns” auf Rückfrage, welches Resümee sie nach einem Jahr Gut Aiderbichl ziehen. “Mit Freunde und im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten, werden wir auch weiterhin einen Großteil der Lizenzeinnahmen aus der Verwertung der Marke Ballermann in die Ranch und gemeinsame Tierrettungsprojekte investieren. Wir sind sehr dankbar dafür, das wird den Weg, den Michael Aufhauser beschritt, als er Gut Aiderbichl gründete, mitgehen dürfen”, versichern Annette u. Andre Engelhardt.

Übrigens, liebe Aiderbichler, die Gut Aiderbichl Ballermann Ranch ist besuchbar. Jeden ersten Samstag im Monat, pünktlich um 10 Uhr, findet eine ca. 2 stündige Führung für jedermann statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weiterhin gibt es für Vereine und größere Gruppen ab 10 Personen die Möglichkeit der gesonderten Terminvereinbarung. Mehr Infos: www.ballermann-ranch.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

