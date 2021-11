Die Adventsshow mit Marie Winter und Lars Heise

Festliche Shows auf Schlagerradio FM

Jeden Adventssonntag von 14 bis 16 Uhr sorgen Marie Winter und Lars Heise in

ihrer Sendung auf SchlagerRadio.FM für weihnachtliche Stimmung.

Die Hörerinnen und Hörer erwartet eine musikalische Reise und spannende

Gespräche über die magischste Zeit des Jahres. Mit ihren Gästen am Telefon (u. a.

Diana Burger, Sarah Schiffer, Lorraine, Karina Klüber, André Parker, Tammy S.

und viele weitere) sprechen sie über Weihnachtstraditionen, Back- und Kochrezepte,

das Wunder der Weihnacht und natürlich auch über Geschenkideen.

Genießen Sie den Zauber der Weihnacht mit den schönsten Weihnachtssongs aus

der ganzen Welt in der „Adventsshow mit Marie Winter und Lars Heise“! Ab dem 28.

November jeden Sonntag auf SchlagerRadio.FM.

Das einmalige Moderationsduo. Die junge Popschlager-Sängerin, Marie Winter hat

in den letzten Jahren schon zahlreiche Fans mit ihrer Musik begeistert. Durch ihren

Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ wurden viele auf die Künstlerin aufmerksam.

Mit ihrer aktuellen Single „Liebeszitat“ wurde sie gleich in der ersten Woche auf

Platz 9 der Top20 Neuerscheinungen bei Schlager-Charts platziert. Während der

Pandemie hat Marie Ihre eigene „Show“ etabliert. Wöchentlich lädt sie ihre

Musikerkollegen zu einem Online-Gespräch ein und durfte bis jetzt schon Madeline

Willers, Robin Leon, Saskia Leppin, Sarah Schiffer und viele andere, spannende

Persönlichkeiten bei sich begrüßen.

Nun wagt Marie einen weiteren Schritt und darf zusammen mit Lars Heise, den sie im

Rahmen eines Interviews vor einiger Zeit kennenlernte, vier unvergessliche

Sendungen gestalten.

Auch Lars Heise, der seit 2015 erfolgreich seine eigenen Shows bei

SchlagerRadio.FM moderiert, ist in diesem Jahr ein Schritt weiter gegangen und hat

seiner Leidenschaft, das Radfahren, ein musikalisches Fundament gelegt. Mit dem

Titel „Ich muss raus“, zu dem er selbstständig den Text geschrieben hat, hat er sich

nun auch als Sänger präsentiert. Sein aktueller Titel „Herz verloren“ wird von

seinen treuen Fans und Zuhörern immer gerne gewünscht und bei vielen

Radiosendern gespielt.

Mehr zu Lars Heise: Lars Heise – Moderation, Musik und Radtouren

Mehr zu Marie Winter: Marie Winter (marie-winter.de)

SchlagerRadio.FM ist zu empfangen Online über www.schlagerradio.fm oder

www.rm.fm/schlager

Die Rautemusik App (Kostenlos erhältlich):

Google Play Store: RauteMusik.FM Internetradio – Apps bei Google Play

Apple IOS: RauteMusik.FM Internetradio im App Store (apple.com)

Amazon Alexa: RauteMusik : Amazon.de

Bild- und Infoquelle: Büro Lars Heise

