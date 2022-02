Die Abibälle der Zukunft werden zu professionellen Liveshows

Schluss mit Abiball in der Schulturnhalle. Heute nehmen es die Abibälle mit dem Friedrichsstadtpalast auf.

Abibälle sind der krönende Abschluss nach 12/13 Jahren Schule. Sie sind ein wichtiges Ereignis für die Abiturienten*Innen, welche sich ein würdiges Ende der Schulkarriere und einen feiernden Übergang in die Berufswelt wünschen. So haben auch Abibälle in den letzten Jahren immer mehr an Qualität gewonnen. Riesige Locations, Gourmet Buffets, leckere Drinks, Live DJs uvm.. Heutzutage sind Abibälle keine kleinen Veranstaltungen in der Schulturnhalle mehr. Sie sind riesige Events die Jahre an Planung benötigen.

Nun plant der jahrelange Marktführer abiplaner.de diese Messlatte nochmal zu erhöhen. Mit dem sogenannten „Abivariete'“ wird der Abiball zu einer professionellen Liveshow mit gekonnten Artisten*Innen. Der Veranstalter wirbt mit atemberaubenden Bühnenbildern, wagemutigen Performances und wunderschönen Choreografien. Schülern*Innen bietet sich die Möglichkeit ihren großen Abend zu einem echten Showerlebnis werden zu lassen.

Entwicklungen wie diese werden Schülern*Innen sicherlich gefallen. Es ist nur abzuwarten in welche Richtung sich das noch entwickeln kann. Abibälle mit Live Musik, Live Acts und viel mehr. Die ersten Schulen haben begonnen ihre Abibälle in Live Shows zu verwandeln. Falls auch für ihr Kind bald das Abitur näherkommt, wäre es sicherlich nicht verkehrt sie über die aktuellen Möglichkeiten eines Abiballs zu informieren. Vor allem weil die Familie auch die Show genießen kann.

