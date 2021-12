Dicht gebaut, gut gebraut

Botament liefert Reaktivabdichtung für Gewölbekeller

Einen eigenen Gewölbekeller, um Bier zu brauen, ließ sich ein privater Bauherr im Südschwarzwald errichten. Ein zentraler Aspekt in diesem Kontext war, das Gewölbe langfristig vor Nässe und Feuchteschäden zu schützen. Daher kam die Reaktivabdichtung Botament RD 2 The Green 1 zum Einsatz. Diese wurde in Verbindung mit verschiedenen Systemkomponenten wie beispielsweise dem Glasseidengewebe GS98 und dem PB Portaldichtband von Botament verbaut. Das Abdichtungsmaterial überzeugte bei winterlichen Witterungsbedingungen und niedrigen Temperaturen vor allem durch die zügige, sichere und einfache Verarbeitung.

Als es noch keine Kühlschränke gab, waren Gewölbekeller eine gute Möglichkeit, um Lebensmittel über einen längeren Zeitraum aufzubewahren und zu erhalten. Charakteristisches Merkmal der Bauwerke ist stets eine gebogene Decke – zum Beispiel in Form eines Tonnen- oder Kappengewölbes. Aufgrund der Lage unter der Erde und der Verwendung von Ziegeln als Baumaterial sind Raumklima und Temperatur hier besonders günstig. Die feucht-kühle Luft sorgt für ideale Lagerbedingungen – zum Beispiel für die Aufbewahrung von Obst und Gemüse, zur Käsereifung oder zur Lagerung und Reifung von Weinen.

Schutz vor Feuchte und Nässe

Ein Bauherr im Südschwarzwald hat sich jetzt seinen Traum vom privaten Gewölbekeller verwirklicht. Das Bauwerk wurde in den Hang gebaut und ist mit einem Aufzug mit dem Wohnhaus verbunden. Genutzt wird das Gewölbe zum einen als Wellnessbereich. Zum anderen möchte der Bauherr künftig hier sein eigenes Bier brauen. Bei der Realisierung des Kellers in der Erde spielte der Feuchteschutz eine wichtige Rolle. Um das Innere vor umliegender Nässe und Feuchteschäden zu schützen, wurde von außen eine fachgerechte Abdichtung aufgebracht. Hierbei entschieden sich die Projektbeteiligten für ein System von Botament. Mit RD 2 The Green 1 wurde eine zwei-komponentige und bitumenfreie Reaktivabdichtung gewählt, die insbesondere schnelle Trocknungszeiten aufweist.

Effizientes Abdichtungssystem

Mit den Abdichtungsarbeiten am Gewölbe wurde der Gipser- und Stukkateurbetrieb Udo Booz aus dem baden-württembergischen Schluchsee beauftragt. Im ersten Schritt bereiteten die Verarbeiter den Untergrund vor und versahen den Rohbau mit einem Zementputz. Dann brachte das Handwerksteam eine Grundierung auf. Anschließend folgten drei Spachtellagen mit der Reaktivabdichtung RD 2 The Green 1. Die unterste Schicht bildete eine Kratzspachtelung. Hierfür musste das zwei-komponentige Material zunächst angemischt werden. Die Pulver- wird dabei in die Flüssigkomponente gegeben und rund zwei Minuten maschinell verrührt. Dann wird das Abdichtungsmaterial mit der glatten Seite eines Glätters auf den Untergrund aufgekratzt. Auf der durchgetrockneten Kratzspachtelschicht kam anschließend eine Gewebespachtelung mit RD 2 zur Anwendung. Eingebettet wurde darin das weiße Glasseidengewebe GS98 von Botament. Es dient innerhalb der Abdichtung als Verstärkung und zeichnet sich durch Alkalienbeständigkeit und Reißfestigkeit aus. Zum Schluss führten die Verarbeiter mit der Reaktivabdichtung RD 2 eine Endspachtelung aus.

Wirtschaftliche und schnelle Abdichtung

Botament RD 2 The Green 1 zeichnet sich besonders durch die einfache Verarbeitung aus – sowohl manuell beim Rollen, Streichen oder Spachteln als auch beim mechanischen Auftrag. Auch große Flächen lassen sich innerhalb kürzester Zeit zuverlässig abdichten. Das Material ist zudem mit einer optischen Durchtrocknungskontrolle ausgestattet. Sie erleichtert es dem Verarbeiter zu erkennen, wann das Material für die nachfolgenden Ausführungsschritte bereit ist. Dank geringer Schichtdicken ist das Abdichtungsmaterial zudem sehr ergiebig und schnell durchgetrocknet. Das ist wirtschaftlich und garantiert einen schnellen Baufortschritt. Dies war ganz im Sinne des Bauherrn, der den Keller möglichst schnell dicht haben wollte, um die Arbeiten im Inneren weiterführen zu können. Für das Produkt RD 2 The Green 1 verfügt Botament über eine Europäische Technische Bewertung (ETA) sowie allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse gemäß PG-MDS/FPD und PG-ÜBB. Zudem ist das Produkt nach DIN EN 14891 geprüft.

Sicherheit im erdberührten Bereich

Zur Abdichtung des Gewölbekellers zum Wohnhaus wurde zudem das hochelastische und reißfeste PB Portaldichtband von Botament verlegt. Es verfügt über einen Klebestreifen zum Fixieren und lässt sich besonders zügig und einfach anbringen. Die Innenecken wurden mit dem querelastischen und beidseitig vlieskaschierten Systemband SB78 von Botament angearbeitet. Um die erdberührten Wände vor mechanischen und dynamischen Einflüssen zu schützen, kam außerdem eine Botament Schutz- und Drainagebahn zum Einsatz. Sie wurde vor den Wänden verlegt. Die genoppte Bahn ist nicht nur sehr belastbar, sondern sorgt auch dafür, dass Wasser zuverlässig abgeleitet wird und schützt so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schäden. Sie ist dahingehend nach DIN 4095 geprüft. Außerdem entspricht die Schutz- und Drainagebahn den Anforderungen an eine Schutzlage nach DIN 18533.

Verarbeitung bei Kälte und Schnee

Eine Herausforderung bei der Baumaßnahme ergab sich durch die Lage der Baustelle auf rund 1.000 Metern Höhe. „Da die Arbeiten im Oktober und November stattfanden, hatten wir Probleme mit der Witterung in Form von Kälte, Niederschlag und Schnee“, erklärt Moritz Booz vom Gipser- und Stukkateurbetrieb Udo Booz. Bei der Ausführung der jeweiligen Lagen mussten die entsprechenden Schichtdicken erreicht werden. Auch waren aufgrund des Wetters und den damit verbundenen kalten Temperaturen die entsprechenden Trocknungszeiten einzuhalten. „Vorteil der RD2 Reaktivabdichtung war, dass wir das Material auch unter schwierigen Witterungsbedingungen – zum Beispiel bei den niedrigen Temperaturen – problemlos verarbeiten konnten“, erklärt Booz. So ist die Abdichtung bereits nach drei Stunden regen- und nach 24 Stunden mechanisch belastbar. Eine Verklebung von Dämm- oder Drainageplatten ist nach vier Stunden möglich.

Insgesamt wurden bei der Baumaßnahme 360 Quadratmeter der Reaktivabdichtung von Botament verbaut. Dies entspricht 96 Gebinden. Dank des effizient zu verarbeitenden Abdichtungsmaterials und dem eingespielten, professionellen Team von Udo Booz, konnte der Gewölbekeller in dem eng gesteckten Zeitplan vollständig abgedichtet werden.

Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.botament.com.

Die Botament GmbH ist Teil der MC Bauchemie-Gruppe. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bottrop entwickelt, produziert und vertreibt bauchemische Systembaustoffe für verschiedenste Anwendungen und Bereiche – von der Bauwerksabdichtung über die Fliesenverlegung bis hin zu Feuchtraumlösungen. Die Produkte und Systeme kommen europaweit im Bereich von Sanierung und Neubau zum Einsatz und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Der Claim „Mit Vertrauen“ in der Philosophie von Botament steht für die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit des Unternehmens mit Profis aus dem Handwerk sowie dem Fachhandel.

