Deutschland“s Schlafzimmer so unterschiedlich wie die Urlaubsregion

Es sich zuhause und im Urlaub so richtig schön und gemütlich machen – was gibt es Schöneres? Wer sich wohlfühlt, ist ausgeglichener, strahlt Zufriedenheit aus. Dieses Gefühl mit in den Alltag zu nehmen, ist für die meisten Menschen ein erstrebenswertes Ziel. Die unterschiedlichen Schlafräume in den eigenen vier Wänden oder im Urlaubsdomizil so individuell ansprechend wie möglich zu gestalten oder auszusuchen trägt zum Erholungsgefühl bei. Und der Trend zum Urlaub zuhause oder in Deutschland ist nicht neu. Wie jedoch wirkt sich das auf die Gestaltung der Schlafzimmer aus?

„Ich wohne und schlafe dort, wo andere gern Urlaub machen.“ Ist eine Aussage, die man immer wieder hört. Und sie ist richtig. Beinahe egal, wo man in Deutschland wohnt, es sind immer Touristen aus anderen Regionen des eigenen Landes oder der Welt zu finden. Schaut man im Internet nach „Urlaub in Deutschland“, bekommt man unzählige Ergebnisse. Fast 200,000,000 sind es. In Deutschland sind 2,9 Millionen Menschen im Tourismus tätig, das sind immerhin 6,8 % aller Erwerbstätigen in Deutschland. 2020 wurden in Deutschland 9.47 Milliarden Euro für Heimtextilien ausgegeben, Tendenz steigend. Das stimmt hoffnungsfroh, was die weitere Entwicklung angeht.

Die Menschen in Deutschland wollen sich wohlfühlen. Das Zuhause Gefühl ist wertvoll für das Gefühl, „angekommen“ zu sein. Jede und jeder möchte sich, in den eigenen vier Wänden und im Urlaub, wohlfühlen. Der Erholungswert hängt stark davon ab, ob ich mich in meiner Umgebung gut fühle.

Warum dann also nicht das Schlafzimmer so gestalten, dass man sich vorstellen kann, sich dort zu erholen? Wussten sie übrigens, dass man sich grob an den verwendeten Heimtextlilien, der Bettwäsche, den Tagesdecken oder den Handtüchern im Bad, orientieren kann, wo im Land man sich befindet? So sind beispielsweise im Süden und Westen des Landes, also in München, den Alpen, dem Allgäu über die schwäbische Alb bis in die Pfalz, mehr Erdtöne wie Orange und klassische Farben wie Schwarz, Grau, Anthrazit neben Weiß zu finden. Im Norden, in Hamburg und an der Küste bis Mecklenburg-Vorpommern, Richtung Meer also, überwiegen eher Blautöne und Weißtöne oder maritime Muster. Im Osten der Republik, Berlin, Dresden. oder dem Elbsandsteingebirge, sind es dagegen eher die grafischen Muster mit Betonung auf die roten Farbtöne, die überwiegend zu finden sind. Interessanterweise finden sich diese regionalen Unterschiede oft auch in AirBnB-Unterkünften und kleineren Hotels.

Auf diese individuellen Bedürfnisse hat sich Holger Genkinger und sein Team von bettwaren-shop.de, nach gründlicher Recherche der Experten des Online-Händlers, eingestellt. Vom Privathaushalt bis hin zu gehobenen Hotels werden sie alle, zuverlässig und mit bester Qualität, aus Albstadt-Gauselfingen beliefert. Der Heimtextilien-Online-Shop hält inzwischen mehr als 45.000 unterschiedliche Produkte auf Lager, um die schnelle Verfügbarkeit der angefragten Dinge zu gewährleisten. Dabei sind die Größenvarianten der verschiedenen Artikel noch gar nicht berücksichtigt.

Aus dieser enorm großen Produktpalette können die Kunden über das Internet sehr komfortabel auswählen. Ganz einfach per Klick zwischen bis zu 10 Farbvarianten eines Musters auswählen, ob aus den Angeboten der Designermarke Joop oder der Standardmarke Irisette. Die, etablierte, Eigenmarke des Hauses „Traumschlaf“ mit der Entwicklung gezielter Kollektionen für den kommenden Bedarf, gehört selbstverständlich auch zum Programm.

Die Kunden haben die großartige Möglichkeit über unterschiedliche Filterfunktionen bei der riesigen Auswahl schnell zum gewünschten Produkt zu kommen. Eine oft genutzte Funktion für die Auswahl von Spannbetttüchern, Dekorkissen oder gar der kompletten Wohntextilien für das ganze Haus, von privat bis gewerblich, mit Wohndecken und Handtüchern. Komfort und Wohlfühlen ist die Prämisse.

Urlaub, ein schöner Gedanke. Und je kürzer die Anreise, desto mehr habe ich von meinem Urlaub. Vielleicht ist das auch ein weiterer Grund für den anhaltenden Trend. Holger Genkinger und das Team vom Bettwaren-Shop zielen darauf, dass neben der schönen Landschaft, auch Innen jede und jeder die Möglichkeiten findet, sich seine direkte Umgebung erholsam zu gestalten. Oder zum Beispiel durch eine maritime Musterauswahl einfach im Schlafzimmer mal „Urlaub am Meer“ zu machen.

Und der Bettwaren-Shop.de wird sich mit seinem Angebot auch auf der nächsten „Caravan Motor und Touristik“ präsentieren. Die Urlaubsmesse ist die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Wo kann man mehr über die Urlaub- und Schlaftrends der Zukunft erfahren?

