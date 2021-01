Deutschlands größtes Bonusprogramm Andasa launcht App

Guthaben sammeln in über 4.400 Onlineshops

Mit dem Start der App “Andasa Cashback” können Kunden des Bonusprogramms Andasa ab sofort bequem Bargeld-Guthaben beim Einkaufen sammeln und von Angeboten profitieren. Alle getätigten Online-Umsätze in mehr als 4.400 Partnershops werden erfasst und dem Konto als Bonus gutgeschrieben. Nutzer erhalten zudem Informationen zu Sonderaktionen. Andasa bietet optimale Bedingungen für ein mobiles Shopping mit Sparvorteilen. Ob man spontan bei Lieferando bestellt, eine Unterkunft bei booking.de bucht oder bei Neujahrsaktionen zahlreicher Marken mitmacht: Alle Aktivitäten, vom Bezahlen bis zum Sammeln von Cashback, können unkompliziert mit dem Smartphone durchgeführt werden.

Kontaktlose Zahlmethoden werden immer wichtiger

Die Coronakrise beschleunigt den Trend der digitalen Bezahlung. Im Zuge dessen hat sich Andasa als vollständig mobiles Cashback-Programm erweitert. Indem die Kreditkarte bei Apple Pay oder Google Pay ins Smartphone hinterlegt wird, muss die eigentliche Chip-Karte nicht mehr mitgeführt werden. Mit der Andasa-App können Kunden zudem alle Sparvorteile online mit ihrem Smartphone nutzen. Andasa überzeugt durch sichere Transaktionen, Nutzerfreundlichkeit und Transparenz.

Der Nutzer kann unterwegs mit der App bei den Partnershops stöbern und beim Einkaufen Geld verdienen. “Andasa Cashback” umfasst den Guthabenstand, Sonderaktionen und eine Übersicht der teilnehmenden Shops. Die Anwender können schnell und unkompliziert nach ihren Lieblingsanbietern suchen und mit wenigen Schritten bequem online einkaufen. “Uns war bei der Entwicklung der App wichtig, dass wir alle Vorteile von Andasa bündeln und dem Kunden übersichtlich und intuitiv nutzbar anbieten”, so Karsten Schneider, Gründer von Andasa.

Beim Einkaufen sparen

Andasa ist ein kostenloses Bonusprogramm, das sich lohnt. Nutzer sammeln beim Kauf in Supermärkten, Tankstellen oder Onlineshops bares Geld anstelle von Punkten und können sich den gesammelten Betrag auszahlen lassen. Als größter deutscher Cashback-Anbieter ist Andasa in über 4.400 Onlineshops und, bei Verwendung der Andasa-Card, weltweit im stationären Einzelhandel verfügbar. Dazu gehören u.a. adidas, Lidl, Expedia und Check24. Für Reisende ist das Angebot besonders attraktiv, da die Zahlung mit der Andasa-Card eine kostenfreie Reiseversicherung beinhaltet.

Über die Andasa GmbH

Die Andasa GmbH wurde unter dem Namen AdiCash im August 2007 in Jena von Karsten Schneider gegründet. Der erfolgreiche Unternehmer gehört zur Gründerszene des E-Commerce in Deutschland und verfügt über eine langjährige Praxis mit Online-Geschäftsmodellen. Der Hauptsitz der Firma ist in Leipzig. Andasa ist das größte kostenlose Bargeld-Bonusprogramm Deutschlands und hat in mehreren Tests Topbewertungen erhalten, u.a. das Bild-Siegel für hohe Gesamtzufriedenheit als Cashback-Anbieter und die Auszeichnung “Beste Kreditkarte 2019” von ntv.

Firmenkontakt

Andasa GmbH

Saskia Schwarz

Wurzner Straße 154A

04318 Leipzig

0341 99359992

07745

presse@andasa.de

http://www.andasa.com

Pressekontakt

Tower PR

Heiner Schaumann

Linienstraße 150

10115 Berlin

030 25762644

presse@andasa.de

http://www.tower-pr.com

Bildquelle: Andasa GmbH