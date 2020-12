Deutschlands Abstieg kann nur von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Politik gemeinsam beendet werden

BellaCoola wurde 1983 gegründet In den frühen achtziger Jahren gründete Ingo Hamacher Bellacoola als Student "BellaCoola Multimedia". Er begann mit der Produktion der ersten Filme für den WDR Köln wie "Sendung mit der Maus" und vielen Dokumentationen mit kulturellem und gesellschaftlichem Fokus. Mit großer Neugier für Kommunikation und Technologie der Neuen Medien produzierte das BellaCoola Team bald schon interaktive Medien- und Cross-Media- Projekte als Pionier in Deutschland. Bellacoola wurde Medienberater und Filmproduktion für führende Unternehmen wie Bayer, Burda, DuMont, DLR, Daimler-Benz, INTEL, Post, RWE und arbeitete für namhafte Agenturen wie BBDO, Springer & Jacoby, Michael Schirner, Dentsu uvam. Ingo Hamacher Bellacoola wurde Berater für Neue Medien von Kanzler Dr. Helmut Kohl. Seit diesen Jahren ist "State-of-the-Art" Technologie das Werkzeug für die meisten Bellacoola Produktionen. Stereo - 3D, 4K- und 8K-Auflösung und Luftbild-Drohne sind bereits seit vielen Jahren wertvolle Tools in unserer Werkzeugkiste. Zusammen mit überzeugenden Konzepten, helfen wir unseren Kunden durch professionelle Unternehmenskommunikation, die Ersten in ihren Geschäftsfeldern zu sein. Auch unsere innovativen Spiel-und Dokumentarfilme sind die Ergebnisse von kontinuierlichen Verbesserung, ständigen Lernens, einer großen Motivation und viel Spaß an unserer Arbeit.