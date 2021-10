Deutsche Top Kompanie Suche nach Server und Klasse

Jetzt ist es also soweit! Seit der offenen Beta war es eine ganz schön stressige Zeit für das New-World-Team und der jetzige Launch scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, über die Zukunft von New World zu sprechen. New World ist in Betrieb und die Spieler machen sich schnell mit ihren Besonderheiten vertraut. Das bedeutet vor allem, dass man herausfinden muss, welche Rüstungssets in der New World am besten sind, welche Gebiete Todesfallen sind und wie man nicht über den Tisch gezogen wird.

Der Launch von New World ist ein einzigartiger Moment für gamertransfer.com, eine eSports Rekrutierungs- und Management-Plattform für Amateur- und Semi-Pro-Teams. Sie können Mitspieler oder Kompanie (Gilde) für das neue New World MMORPG von Amazon finden.

Speziell für dieses Spiel wurden weitere Parameter implementiert, so dass man nun nach New World Server und Spieler-Rolle bei der Suche filtern kann. Denn New World bietet inzwischen mindestens 54 Server für deutschsprachige Spieler. Ziel des Netzwerks von heute, ist es eine möglichst präzise Vermittlung zu ermöglichen, mit Spieler und Team-Eigenschaften, System, Rankings, Skills, Hashtags und Team-Präsentationen.

Hier finden Sie eine Liste der von Spielern gegründeten New World Kompanien [Gilden]. Wenn Sie ein Kompanie-Gouverneur sind, können Sie auch Ihre Gilde hinzufügen. Wenn Sie ein Spieler sind, verwenden Sie ihre Echtzeitfilter, um das Unternehmen zu finden, dem Sie beitreten möchten.

Die Kriege in New World sind entscheidend für das MMO-Spiel der territorialen Kontrolle. Die PvE-Ebene ist das absolute Minimum dessen, was man erwarten würde – ein Kästchen, das abgehakt wurde – aber PvP fühlt sich viel besser integriert an, mit einem fesselnden, vom Spieler geführten Konflikt, der in der ganzen Welt wütet. Jede der drei Fraktionen des Spiels und ihre jeweiligen Kompanien versuchen, Aeternum in ihrer Farbe zu malen, indem sie aufkommende Kämpfe in der offenen Welt und die strukturierterten Kriege nutzen, um Territorien zu beanspruchen und die damit verbundenen Vorteile zu ernten.

Es gibt PvP-Missionen, Festungen, um die gekämpft wird, und Spieler, die man ausschalten kann, und all das trägt zu einem Zähler bei, der es den Kompanien schließlich erlaubt, sich gegenseitig den Krieg zu erklären. Das ist nicht so, als würden sich zwei Gilden prügeln, denn jeder in den Fraktionen, denen die Kompanien angehören, wird gute Gründe haben, die Belagerung für sich entscheiden zu wollen. Die Kompanien erhalten direkte Kontrolle über das Territorium und legen Dinge wie den Steuersatz fest, aber es gibt auch fraktionsweite Boni, die andere Spieler dazu verleiten, sich dem Konflikt anzuschließen. Und dann ist da noch das große Ganze, weshalb es vorkommen kann, dass Feinde zusammenarbeiten, um die größere Bedrohung zu beseitigen.

Die Rivalitäten zwischen den Fraktionen in New World sind ein Höhepunkt, und so ist es natürlich eine aufregende Aussicht, in einen Krieg zu geraten, der den Höhepunkt dieser Rivalitäten darstellt. Ich habe mich seit dem Start darauf gefreut. Und mit jedem Tag wird die Enttäuschung größer.

Auf der Webseite können Sie auch Teams oder Spieler zu Spielen wie Rainbow Six, Call of Duty, Fortnite, PUBG, Overwatch, Fifa19 oder Battlefield im Angebot von Gamertransfer.com finden.

