Deutsche Netz AG startet Telekommunikation 5.0

Neue Wege gehen in schweren Zeiten und erfolgreich durchstarten.

Digigitalisierung als Lösungsweg aus der Corona-Kriese. Jetzt mit staatlichen Förderungen und moderner 5.0 Kommunikation aus der Corona-Kriese fliehen und erfolgreich durchstarten.

Du bist Unternehmer:in? Dann nutze deine Möglichkeiten die dir Corona bietet und ändere dazu dein eigenes Denken.

Deutsche Netz AG, die am 03.01.2022 als 100%tige Tochtergesellschaft der teleCom consulting AG geborene Vertriebsgesellschaft mit großen Zielen trotz oder besser gesagt, gerade wegen der aktuellen Corona-Kriese.

Mit 22 Jahren Erfahrung im Bereich der Telekommunikation habe ich, Pascal Claßen, CEO & Founder beider Gesellschaften, sowohl die Glanzzeiten, aber auch die schweren Zeiten der Telekommunikation miterlebt. Angefangen vom E-Plus Handy mit ausziehbarer Antenne und einem Minutenpreis von 1.99 DM pro Minute, über die erste Festnetznummer von viag interkom, die local Tarife der Deutschen Telekom, seiner Zeit noch T-Com. Bis hin zur Einführung der Call by Call Tarife mit welchen ich lange Zeit als Teamleiter großer Callcenter mein Geld verdient habe. Sogar bis zur eigenen Distribution mit mehr als 400 Mitarbeitern und Vertriebsgesellschaften und einem Jahresumsatz von damals mehr als 10 Millionen Euro. Aber ebenso auch die Zeiten, in denen auf Grund von Gesetzesänderungen und weiterer Gegebenheiten kaum bis kein Geld mehr verdient wurde.

Umso mehr freue ich mich darüber, dass in Deutschland nicht zuletzt Corona bedingt, der digitale Wandel erfolgt und Unternehmen ihr starres Denken beiseite legen und Home Office & Co nun endlich auch in Deutschland Einzug gefunden haben und damit auch auf Seite des Staates die dringend erforderlichen Umsetzungen und Lockerungen erfolgt sind. Denn damit ist es nun endlich möglich, auch in Deutschland rechtssichere Verträge zu schließen, die online und virtuell entstehen.

Durch Einsatz moderner CRM/ERP Systeme inkl. Videotelefonie und Liveberatungssoftware, ist es heute möglich Verträge und Beratung von jedem Platz der Welt rechtssicher durch zu führen. Zudem sind Software-Lösungen zur digitalen signierten Unterschrift heute ein auch für kleine Unternehmen bezahlbarer Standard geworden und sichert somit den Wirtschaftsstandort Deutschland auch für Klein- & Mittelständler.

Genau hier setzen wir als Deutsche Netz AG an und beraten und realisieren genau hier. Denn leider besteht bei vielen noch heute die Grenze im Denken Richtung digitaler Kommunikation. Dabei ist es die Lösung für viele unserer Probleme. Weniger Kosten für wenig genutzte Büroflächen, weniger Luftverschmutzung da es keinen Arbeitsweg mehr gibt der zurück gelegt werden muss. Mehr Kundenkontakte pro Mitarbeiter, da keine Fahrten zwischen den Terminen erfolgen und somit weniger Kosten für Diesel und Fahrzeugflotten. Schnellere Vertragsabschlüsse durch schnellere Übermittlung von Angeboten und Informationen, sowie durch künstliche Intelligenz, die das Nachfassen von Angeboten automatisiert in Form von E-Mails übernehmen und somit Lohnkosten einsparen und zudem die derzeit staatlichen Förderungen die selbst kleinen Unternehmen in schweren Zeiten, die Umstellung auf die neue digitale Arbeitswelt ermöglichen.

Das alles sind Dinge die mich dazu bewegt haben, gerade in den Zeiten, wo jeder nur erzählt wie schwer und schlecht doch alles geworden ist und sich in meinen Augen, es zur Ausrede nimmt, sich darauf auszuruhen, zu zeigen das gerade jetzt mit dem richtigen umdenken, die Zeit des Wandel ist und jeder mit der richtigen Einstellung und mit dem eigenen Lösen von alten Denkensweisen, gerade jetzt die Möglichkeit hat, seine eigenen Träume zu verwirklichen. Solange er sich nicht selbst im Weg steht und sich selbst seine Grenzen durch altes und nicht mehr zeitgemäßem Denken setzt.

Aus diesem Grund helfen wir als moderner Telekommunikationsanbieter dabei, diese Grenzen durch Consulting, also einer individuellen Beratung und aufzeichnen neuer Lösungsmöglichkeiten zu sprengen, die hierfür notwendige Finanzierung zu realisieren und die entsprechenden Wege einzuschlagen, damit die Umsetzung erfolgreich wird. Denn das ist Telekommunikation 5.0 und ich danke jedem dafür, dass auch ich diese Möglichkeit und den damit verbundenen Erfolg als Möglichkeit nutzen und neu erleben darf und berate daher auch weiterhin gerne persönlich zu den staatlich geförderten Möglichkeiten, den zu nehmenden Hürden, die Umsetzung und auch die Realisierung branchenspezifischer Großprojekte, bei welchen ich auf ein nach 22 Jahren Telekommunikation, entsprechend großes Netzwerk zurückgreife und damit auch für dich, als mein Kunde, bis heute unlösbare Dinge, meist kurzfristig gelöst bekomme.

Daher scheue nicht den Erstkontakt und spreche mich gerne hier oder unter: 0160 2074607, sowie per E-Mail an: pclassen@dtnetzag.de – persönlich an.

Gerne finden wir gemeinsam einen Lösungsweg oder ggf. eine gangbare Alternativlösung. Denn wie auch im privaten, so ist es im geschäftlichen. Nur mit Kommunikation findet man Lösungen und wer nicht kommuniziert, der hat im privaten das zwischenmenschliche bereits aufgegeben oder zeigt damit sein mangelndes Interesse und im geschäftlichen Bereich, ist fehlende Kommunikation das eigenständige Einstellen seines Betriebs.

Also los. Lasse uns heute gemeinsam Chancen nutzen und das Jahr 2022 zu unserem erfolgreichen Jahr machen.

Bis dahin viele Grüße,

Deutsche Netz AG

Deutsche Netz AG als 100%zige Tochtergesellschaft der teleCom consulting AG, ist eigenständigerer Realisierungspartner für digitale Kommunikation, sowie Netzleistungen für Gewerbe- & Privat.

Mit einem digitalen Netzanschluss der Deutschen Netz AG, durch Realisierung Kooperationspartner wie u.a. Deutsche Telekom, Vodafone, O2, Deutsche Glasfaser, 1&1, 1&1 Versatel, sowie zahlreiche Regionalanbieter, bist du deinen Mitbewerbern stets einen Schritt voraus und stehst Seite an Seite mit deine persönlichen Fachberater der Deutschen Netz AG.

Deutsche Netz AG und teleCom consulting AG sind somit deine Telekommunikationsanbieter 2022 und versorgen dich gewerblich, aber eben auch privat, zeitgemäß mit anspruchsvollen Telekommunikationslösungen zu fairen und geförderten Konditionen.

Deutsche Netz AG – Telekommunikation 5.0

Firmenkontakt

Deutsche Netz AG

Pascal Claßen

Kaiserstraße 5

40479 Düsseldorf

+49 (0211) 82268-600

+49 (0211) 82268-609

epost@dtnetzag.de

https://www.dtnetzag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.