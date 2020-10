Destino-Das Tor zue Spiritualität

Portal für spirituelle Lebensberatung

Destino präsentiert sich, anlässlich des 1.Geburtstag, mit einer neuen und ansprechenden Website. Das Portal für spirituelle Lebensberatung bietet seinen Kunden ein neues, modernes Design, eine benutzerfreundliche Oberfläche und einen übersichtlich gestalteten Kundenbereich, mit einem modernen Kundenmenü. Die Nutzung der Website auf mobilen Endgeräten (Handy, Tablet) ist von nun an in vollem Umfang möglich, da alle Bereiche für die mobile Anwendung optimiert wurden.

Kundenservice wird bei Destino genauso groß geschrieben, wie die qualitätiv hochwertige Lebensberatung. Vertrauen, Wahrheit, Ehrlichkeit, kompetente Beratung und absolute Diskretion – persönliche ausgewählte Berater und die Einhaltung des Grundsatzes, das Lebensberatung immer Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet – das alles beschreibt die Vision und die Philosophie des Portals.

Destino unterstützt mit seinem Angebot Menschen dabei, wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen. Eine eigene, gestärkte Intuition schafft Sicherheiten für neue Wege. In schwierigen Lebenssituationen ist auch der kleinste Lichtblick ein notwendiger Impuls, um Kraft zu schöpfen. Sich aufzurichten und neuen Mut zu finden ist der erste Schritt, wenn alles Auswegslos erscheint.

Spirituelle Lebensberatung bei Destino kann in unterschiedlichen Kategorien in Anspruch genommen werden. Tarot&Kartenlegen, Hellsehen&Wahrsagen, Astrologie, Medium&Channeling und Tierkommunikation, sind nur einige der Beratungsbereiche des Portals. In ausführlichen, individuellen Profilen stellen sich die Destino Berater den Ratsuchenden vor. Informationen zur Arbeitsweise, besondere Email Beratungsangebote und die Möglichkeit auch nach/zwischen den Beratungen via Nachricht mit den Beratern in Kontakt zu stehen, ermöglichen eine vertraute Verbindung zwischen Ratsuchenden und Beratern.

Stephanie Bürger, die Inhaberin von Destino, ist selber seit 25 Jahren erfolgreich als spirituelle Lebensberaterin tätig und hat aus diesem Grund einen besonders hohen Anspruch an die Qualität der Berater: “Berater werden bei uns nach einer Bewerbung nicht einfach freigeschaltet. Das persönliche Gespräch ist für mich eine Grundvoraussetzung für eine mögliche Zusammenarbeit. Spirituelle Lebensberatung ist eine hohe Verantwortung und ich überzeuge mich gerne selbst davon, ob Bewerber sich für das Berater Team von Destino eignen.”

Destino verzichtet außerdem gänzlich auf kostenpflichtige 0900 Rufnummern. Den Kunden wird ausschließlich ein Prepaid System zur Bezahlung von Beratungen angeboten, um den ständigen Überblick über die Finanzen zu unterstützen. Neukunden erhalten bei Destino ein 10-Minuten Gratisgespräch, um das Portal kennenzulernen. Das Gespräch endet automatisch und es entstehen keine weiteren Kosten.

Das Portal bietet aber nicht nur spirituelle Lebensberatung an. Ein eigenes Magazin in Blogform über spirituelle Themen schafft neue Impulse und bietet außerdem Platz für Wahre Geschichten über spirituelle Erlebnisse. In naher Zukunft wird Destino sein Angebot noch erweitern: ein monatlichen Podcast, sowie ein Portalstream zu unterschiedlichen Themenbereichen des Lebens und der Spiritualität ist bereits in Planung. Livestream TV mit unseren Beratern, interessante Interviews, all das fließt in die Konzeption ein.

Destino bedankt sich an dieser Stelle von Herzen für ein erfolgreiches 1.Jahr und freut sich auf eine spannende Zukunft, mit vielen neuen Projekten rund um die wunderbare Vielfalt der Spiritualität.

Destino-Das Tor zur Spiritualität

Destino24 – Portal für spirituelle Lebensberatung

Kontakt

De Lange & Bürger GbR

Stephanie Bürger

An den Eichen 3

53721 Siegburg

01737332882

buerger@destino24.de

http://www.destino24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.