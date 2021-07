Deshalb lohnt sich jetzt der Kauf von Photovoltaikanlagen und Solarkraftwerken besonders

Klimaschutz, staatlich garantierte Vergütungen, Rendite und Unabhängigkeit

Hamburg, 30. Juli 2021 – Die nächsten Strompreiserhöhungen sind nur eine Frage der Zeit. Denn bei den Stromkosten gibt es nur eine Richtung: immer weiter nach oben. Und das, obwohl in Deutschland heute schon die höchsten Stromkosten in Europa gezahlt werden müssen. Für den Herbst werden dennoch weitere Preiserhöhungen erwartet. Die CO2-Preise werden ebenfalls wohl langfristig auf dem jetzigen hohen Niveau bleiben oder sogar noch steigen. Zudem zeigen sich nun erste Auswirkungen des deutschen Atom- und Kohleausstiegs: Eine Verknappung beim Stromangebot macht sich langsam bemerkbar. Bisher hatte die Abschaltung der Kernkraftwerke durch den Ausbau der erneuerbaren Energien nur geringe Auswirkungen. Aber binnen der nächsten zwei Jahre werden in kurzer Zeit weitere, größere Kernkraftkapazitäten und Kohlewerke abgeschaltet, so dass damit große AKW mit günstigen Stromproduktionskosten vom Netz gehen. „Steigende Strom- und CO2-Preise, Stromverknappung und die politischen und gesetzlichen Vorgaben, die erneuerbaren Energien massiv zu fördern – kein Wunder, dass sich immer mehr Verbraucher wie Investoren für den Kauf eines eigenen Solarkraftwerks interessieren oder in den Teileigentum großer Solarkraftwerke investieren“, erklärt Hadi Teherani Solar Geschäftsführer Thomas Münzel.

Vorteile beim Kauf und eigenen Betrieb von Photovoltaikanlagen und Solarkraftwerken

Sonnenenergie ist unabhängig von fossilen Brennstoffen. Solarenergie ist in ihrem Ursprung unendlich verfügbar, Strom wird einfach, umweltfreundlich, ressourcen- und klimaschonend erzeugt. „Solarkraftwerke und Photovoltaikanlagen haben eine herstellergarantierte Lebensdauer von mehr als 20 Jahren. Und: Mit professionellen und erfahrenen Photovoltaikunternehmen wie Hadi Teherani Solar werden Solaranlagen unkompliziert und in kürzester Zeit geplant, montiert, angeschlossen. Durch einen erteilten Dienstleistungsvertrag braucht der Käufer einer PV-Anlage sich dann um nichts mehr zu kümmern“, betont Hadi Teherani Solar Geschäftsführer Thomas Münzel.

Die Vorteile für Solaranlagenkäufern sind umfangreich wie rentabel. So fallen keinerlei Stromzahlungen mehr an den bisherigen Stromanbieter an. Wenn die installierte Leistung den eigenen kompletten Stromverbrauch deckt, entfallen sämtliche Stromzahlungen, da das eigene Solarkraftwerk den benötigten Strom produziert.

Solaranlagenbesitzer werden also vom Stromverbraucher zum eigenen, unabhängigen Stromversorger. Sollte ein Überschuss an Solarstrom entstehen, so wird dieser in das öffentliche Stromnetz eingespeist und der Solaranlagenbesitzer erhält dafür eine lukrative Vergütung: 20 Jahre lang, staatlich garantiert gemäß Erneuerbare Energie Gesetz (EEG).

Bei verlässlichen Fullservice-Photovoltaikunternehmen wie Hadi Teherani Solar ( https://www.haditeheranisolar.com ) wird vor einem Kaufvertragsabschluss zunächst vorab die Rentabilität und die Amortisationsdauer beim Kauf einer Solaranlage berechnet. Diese dient als persönliche verlässliche Entscheidungsgrundlage für Interessenten. Das Interesse an Solarenergie und eigenen Photovoltaikanlagen steigt seit Jahren. Auch deshalb, weil Solaranlagenkäufer und -besitzer von zusätzlichen Steuervorteilen profitieren.

Denn je nach Vertragskonstellation kann die Photovoltaik-Anlage in 20 Jahren zu 100% abgeschrieben werden:

Durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) bis zu 50% im Jahr vor Inbetriebnahme der Solaranlage, durch die Sonder-AfA 20% im Jahr der Inbetriebnahme sowie die lineare Abschreibung 5% auf den Restwert, bis die Anlage zu 100 % abgeschrieben ist. Der Kaufpreis für eine Solaranlage wird pro Kilowatt-Peak (kWp) berechnet, die maximale Belegung des Daches wird von Hadi Teherani Solar für Sie ermittelt. Darauf folgt ein individuelles Angebot. Je nachdem, welchen Ausbaustandard die Photovoltaikanlage bekommen soll. Professionelle Photovoltaikunternehmen wie Hadi Teherani Solar helfen bei der Ermittlung der individuell optimalen Größe der Solaranlage. Der dafür nötige Dienstleistungsvertrag kostet bei Hadi Teherani Solar ca. 11 Euro pro kWp, je nachdem, welche Vorgänge beauftragt werden. Der Solardienstleistungsvertrag inkludiert beispielsweise die kaufmännische, die technische und die versicherungstechnische Betriebsführung sowie die Stromvermarktung.

Wenn der Solarkraftwerkbesitzer erfahrene Photovoltaikunternehmen wie Hadi Teherani Solar mittels eines Dienstleistungsvertrags mit dem Bau und Pflege der Solaranlage beauftragt, genießt er einen „All-inclusive-Service“, bei dem der PV-Anlagenbesitzer sich selber um nichts mehr rund um die Solaranlage kümmern muss. „Mit einem professionellen und erfahrenen Partner wie Hadi Teherani Solar ist der Kauf eines Solarkraftwerks einfach wie lukrativ“, erklärt der technische Geschäftsführer der Hadi Teherani Solar Payam Hazin. „Sparen auch Sie auf nachhaltige Weise Kosten und produzieren Sie Ihren eigenen Solarstrom. Ihr Stromverbrauch sinkt, die Investition ist steuerlich absetzbar, und zugleich steigern Sie Ihr Kapital.“

Wer sich für den Kauf von Photovoltaikanlagen und Solarkraftwerken interessiert und gleichzeitig tatkräftig dazu beitragen möchte, die Klimaziele zu erreichen, findet auf https://www.haditeheranisolar.com/planen-und-bauen weitere Informationen.

ÜBER HADI TEHERANI SOLAR:

Ganzheitlich bauen und leben:

Wir gestalten Zukunft.

Egal aus welcher Perspektive:

Wir vereinen Design und Nachhaltigkeit.

Unser Klima. Ihre Energie.

Als Architekten sind wir Gestalter der Lebenswelt: Unsere Projekte sind ganzheitlich und nachhaltig ausgerichtet.

Wir wirtschaften umwelt- und ressourcenschonend, bauen auf Fairness und eine ehrliche, transparente Geschäftspolitik. Im täglichen Leben. Im Unternehmen. Als Partner. Und weit darüber hinaus.

Seit 25 Jahren stellen wir die Weichen für eine Zukunft mit sauberer Energie. Wir realisieren Ihre Projekte mit integrierten Photovoltaik-Lösungen.

Uns verbindet der Mut, die Offenheit und das Bestreben, Veränderungen zuzulassen und grenzenlos zu planen. Nur so können wir den Herausforderungen begegnen, die mit dem Klimawandel auf uns zukommen.

Profitieren auch Sie von unserem Konzept!

https://www.haditeheranisolar.com/ueber-uns

