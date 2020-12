Desert Golds Joint-Venture-Partner beginnt mit Feldarbeiten auf Goldprojekt Djimbala im Süden Malis

Delta, British Columbia, Kanada, 15. Dezember 2020 Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FF: QXR2, OTC: DAUGF) gibt erfreut bekannt, dass sein Joint-Venture-Partner Indigo Exploration sein Arbeitsprogramm auf dem Goldprojekt Djimbala im Süden Malis, Westafrika, 220 km südlich der Hauptstadt Bamako begonnen hat. Die Arbeitsteams sind jetzt auf Djimbala vor Ort. Das Phase-1-Programm wird aus 623 Schneckenbohrlöchern bestehen und konzentriert sich auf die zwei Ziele höchster Priorität, Djilefing und Forela, um die Ziele vor einem Air-Core-Bohrprogramm (Kernluftbohrung) der Phase 2 zu priorisieren.

Das Ziel Djilefing umfasst Kleinbergbau von einer Fläche von 2,5 Kilometern mal 2 Kilometern, der auf mindestens 3 nördlich bis nordöstlich verlaufende Trends mit Goldmineralisierung schließen lässt. Rund 300 Meter nördlich des Konzessionsgebiets, und zwar entlang eines nördlichen Ausläufers der Ziels Djilefing, ergaben frühere Bohrlöcher Werte von 2,59 g/t Au über 6 Meter. Außerdem schließt das 1,5 Kilometer lange, nördlich verlaufende Zielgebiet Forela an Bohrungen 300 Meter nördlich des Konzessionsgebiets Djimbala an, das Bohrabschnitte von 4,75 g/t Au über 6 Meter, 3,13 g/t Au über 6 Meter und 2,45 g/t Au über 8 Meter ergab (siehe Abbildung 1).

Das Konzessionsgebiet Djimbala liegt im Goldgürtel Yanfolila und ist von einer großen Zahl an Goldlagerstätten, Minen und Prospektionsgebieten umgeben. Das Konzessionsgebiet Djimbala liegt direkt östlich von Hummingbird Resources 0,7 Mio. Unzen Au umfassenden Goldmine Komana1, 21 Kilometer nördlich, entlang des Streichens, der Goldmine Kodieran und 28 Kilometer nördlich, entlang des Streichens, von Endeavours hochgradigem 3,3 Mio. Unzen umfassenden Projektgebiet Kalana2 (siehe Abbildung 1).

Jared Scharf, President und CEO von Desert Gold, sagte: Ich freue mich sehr, dass Indigo mit diesem aufregenden Arbeitsprogramm vorankommt. Desert Gold ist ein wichtiger Aktionär von Indigo und darum wünschen wir ihnen für die kommende Arbeitssaison viel Glück.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen. Das Unternehmen ist allein verantwortlich für den Inhalt und die Richtigkeit der damit verbundenen wissenschaftlichen und technischen Informationen. Don Dudek, P.Geo., ein Director von Desert Gold und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54703/Djimbala_work_start_20_12_15-DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Regionale Karte des Djimbala-Projekts

Über Desert Gold

Desert Gold Ventures Inc. ist ein auf Gold spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das zwei Goldexplorationsprojekte in West-Mali (SMSZ und Djimbala), das Projekt Anumso im Ashanti-Gürtel in Ghana und das Goldprojekt Rutare in Zentralruanda besitzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Firmenprofil auf www.SEDAR.com oder unsere Firmenwebseite unter www.desertgold.ca.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken zählen unter anderem auch die Stärke der Kapitalmärkte; der Goldpreis; Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; die Aussagekraft von Mineralressourcenschätzungen im Vergleich zu den tatsächlichen Mineralressourcen; und Faktoren, die zur wirtschaftlichen Machbarkeit einer Minerallagerstätte beitragen würden; sowie Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit dem Bergbaubetrieb. Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind im Detail in den Unterlagen des Unternehmens enthalten, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht werden und unter www.sedar.com eingesehen werden können. Die Leser sind dringend angehalten, diese Unterlagen zu konsultieren. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von solchen Aussagen unterscheiden könnten, neu zu formulieren.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes vorliegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

