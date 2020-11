Auch wenn sich der Goldpreis gerade in einer Art Verschnaufpause befindet, kann weiter mit einem Preisanstieg gerechnet werden.

Neue Krise – neue Schulden werden gemacht – die Gelddruckmaschine läuft. Diese neue Normalität richtet Papierwährungen zugrunde. Der Wert des Goldes bleibt beziehungsweise steigt. Dies zeigt eindeutig auch die Geschichte. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS erklären den Ruf des Goldes als sicherer Hafen als wichtigsten Treiber für den Preis. Grund ist die Verunsicherung der Anleger.

Und manch ein Analyst, beispielsweise Micheal Howell, Direktor bei CrossBorder Capital, sieht aktuell den Goldpreis als zu niedrig bewertet, “der Goldpreis sei im Bereich von 2.500 US-Dollar fair bewertet”. Denn dies sei angesichts der Geschwindigkeit, mit der die Geldmenge wachse, der richtige Preis. Es sollte also noch nach oben gehen mit dem Preis des Edelmetalls.

Betrachtet man die Preisentwicklung seit 1970, so ist der Goldpreis durchschnittlich um mehr als sieben Prozent jährlich angewachsen. Oder richtiger gesagt, nicht der Goldpreis ist gestiegen, sondern die Kreditwährungen sind gegenüber Gold nach unten gegangen. Wirtschaftliche Interessen werden über die Interessen der Bevölkerung gestellt, zudem sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet. Diese ganze Entwicklung lässt nichts Gutes hoffen für die Zukunft. Profiteur ist das Gold und auch die Unternehmen, die das wertvolle Gut in ihren Projekten besitzen wie etwa Caledonia Mining oder Mawson Gold.

Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/caledonia-mining-unternehmens-teaser-2020/ – produziert seit Jahren mit Beteiligung einheimischer Investoren, die für Akzeptanz im sonst nicht so einfachen Simbabwe sorgen. Die Blanket-Goldmine soll in den kommenden zwei Jahren an die 80.000 Unzen Gold pro Jahr hervorbringen.

Mawson Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-mag-silver-osisko-gold-royalties-mawson-gold-und-skeena-resources/ – besitzt zwei bedeutende Projekte. Zum einen das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland und zum anderen die Liegenschaften auf dem Mount Isa-Gebiet in Australien. Dazu gesellen sich noch Goldprojekte in den australischen Victorian Goldfields. Dort wurde bereits von 1880 bis 1920 Gold abgebaut, jedoch nur bis zu einer Tiefe von 80 Meter.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

